Topo

Esporte

Patrocinador diminui logo na camisa do Santos após reclamações da torcida

Camisa do Santos com o logotipo da patrocinadora máster menor - Reprodução/X
Camisa do Santos com o logotipo da patrocinadora máster menor Imagem: Reprodução/X

Santos

21/09/2025 17h11

A 7K, patrocinadora máster do Santos, diminuiu o tamanho de sua marca na camisa do time após reclamações de torcedores. O entendimento de parte da torcida era de que o logo da casa de apostas estava ofuscando o escudo do clube. No clássico deste domingo, com o São Paulo, o uniforme com a adaptação já será utilizado pelos jogadores.

O atual patrocínio máster do Santos foi fechado em abril deste ano, em substituição à Blaze, outra casa de apostas. Trata-se do maior contrato de patrocínio da história do clube paulista, que pode ganhar até R$ 150 milhões em dois anos, considerando valores fixos e também bônus por metas alcançadas.

Relacionadas

Oscar, tabu e decisão pela frente: como São Paulo chega para o clássico

Santos tenta melhorar aproveitamento em clássicos em 2025; veja números

Onde vai passar Santos x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O contrato, de dois anos, até 2027, renderá R$ 105 milhões fixos ao clube. São R$ 51 milhões no primeiro ano e R$ 54 milhões no ano seguinte. Caso bata todas as metas comerciais e esportivas, como títulos e classificação à Copa do Brasil, o Santos vai receber R$ 150 milhões.

O Santos passou a receber mais que o dobro do que ganhava da Blaze, que pagou pouco mais de R$ 45 milhões em dois anos.

É um gesto muito representativo, pois atende a um pedido direto da nossa torcida. Temos a convicção de que o novo uniforme irá repercutir muito bem. Acima de tudo, essa ação é mais um passo importante nesta parceria sólida e de sucesso que temos construído
Marcelo Teixeira, presidente do Santos

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Mirassol derrota Juventude, se mantém invicto em casa e retorna ao 4º lugar do Brasileirão

Barcelona vence Getafe e segue na caça pelo líder Real Madrid no Espanhol

Inter de Milão bate Sassuolo e volta a vencer no Italiano

Jean Silva desabafa sobre polêmicas antes da derrota para Diego Lopes

Patrocinador diminui logo na camisa do Santos após reclamações da torcida

Assistir Flamengo x Vasco ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Yuri volta ao time titular do Corinthians no lugar de Gui; veja escalação

Flamengo poupa titulares e começa sem Arrascaeta e Pedro contra o Vasco

Borussia Dortmund vence Wolfsburg e fica na cola do Bayern no Alemão

Com Yuri e Vitinho, Corinthians está escalado para pegar o Sport; veja

Messi marca 2 e dá assistência em vitória do Inter Miami, que se aproxima dos playoffs da MLS