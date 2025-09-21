Patrocinador diminui logo na camisa do Santos após reclamações da torcida

A 7K, patrocinadora máster do Santos, diminuiu o tamanho de sua marca na camisa do time após reclamações de torcedores. O entendimento de parte da torcida era de que o logo da casa de apostas estava ofuscando o escudo do clube. No clássico deste domingo, com o São Paulo, o uniforme com a adaptação já será utilizado pelos jogadores.

O atual patrocínio máster do Santos foi fechado em abril deste ano, em substituição à Blaze, outra casa de apostas. Trata-se do maior contrato de patrocínio da história do clube paulista, que pode ganhar até R$ 150 milhões em dois anos, considerando valores fixos e também bônus por metas alcançadas.

O contrato, de dois anos, até 2027, renderá R$ 105 milhões fixos ao clube. São R$ 51 milhões no primeiro ano e R$ 54 milhões no ano seguinte. Caso bata todas as metas comerciais e esportivas, como títulos e classificação à Copa do Brasil, o Santos vai receber R$ 150 milhões.

O Santos passou a receber mais que o dobro do que ganhava da Blaze, que pagou pouco mais de R$ 45 milhões em dois anos.

É um gesto muito representativo, pois atende a um pedido direto da nossa torcida. Temos a convicção de que o novo uniforme irá repercutir muito bem. Acima de tudo, essa ação é mais um passo importante nesta parceria sólida e de sucesso que temos construído

Marcelo Teixeira, presidente do Santos