Topo

Esporte

Palmeiras x River: Abel evita lembrar drama de 2021 antes de novo encontro no Allianz

21/09/2025 06h00

Em 12 de janeiro de 2021, Palmeiras e River Plate se enfrentaram no Allianz Parque em um jogo decisivo pela Libertadores. Quatro anos depois, o cenário se repete. Abel Ferreira, contudo, espera que não seja com o mesmo drama vivido pela equipe alviverde naquela oportunidade.

Na ocasião, depois de abrir 3 a 0 contra o River fora de casa, o Verdão poderia até perder por dois gols de diferença para avançar à final do torneio. E foi exatamente o que aconteceu. Com emoção até o fim, a equipe ainda viu o VAR anular um gol e um pênalti a favor dos argentinos para garantir a vaga na decisão.

Desta vez, o contexto é parecido. A vantagem, porém, é menor. O Palmeiras venceu o River no Monumental, por 2 a 1, e depende de um empate para ir às semifinais.

Em entrevista coletiva após a vitória de 4 a 1 sobre o Fortaleza, neste sábado, no Allianz, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira evitou comparações com o duelo de quatro anos atrás. Ele disse que "não vive de passado" e que é um jogo "diferente" do anterior, embora envolva os mesmos clubes.

"São jogos diferentes, apesar de serem as mesmas equipes. Não sei dizer como vai ser o jogo. Sei como nós vamos nos preparar. Não há grandes surpresas, os times se conhecem. Temos que estar preparados para tudo, não sei se a história vai se repetir, não vivo o passado. Sei que por mais que você queira controlar o jogo, há momentos que o jogo foge do controle. Temos um objetivo nesta competição e não vamos mudar. Vamos trabalhar para nos classificarmos à próxima fase", projetou o português.

Situação do confronto

Com a vitória de 2 a 1 na ida, o Palmeiras precisa de um empate para passar à próxima fase da Libertadores. Em caso de vitória do River Plate por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina a equipe alviverde.

Próximo jogo do Palmeiras

  • Palmeiras x River Plate (volta das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Contra o Sport, quem deve ser o parceiro de Yuri no ataque do Corinthians?

Palmeiras x River: Abel evita lembrar drama de 2021 antes de novo encontro no Allianz

Celebração de mães e filhas fecha etapa capixaba do Circuito Mundial com chave de ouro

Aposta do Santos, Lautaro Díaz já foi carrasco do São Paulo

Crespo deve poupar titulares do São Paulo para clássico com Santos? Vote!

Santos sem Neymar e São Paulo com cabeça na LDU fazem clássico pelo Brasileirão

'Nos usaram': Emiliano Díaz reflete 5 meses após demissão no Corinthians

Flamengo x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Remo espalha 'olheiros' para achar talentos e projeta colher frutos em 2032

Onde vai passar Arsenal x Manchester City pelo Inglês? Como assistir ao vivo

Videogame aproximou Coutinho e Filipe Luís nos tempos de seleção brasileira