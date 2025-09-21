Palmeiras x River: Abel evita lembrar drama de 2021 antes de novo encontro no Allianz

Em 12 de janeiro de 2021, Palmeiras e River Plate se enfrentaram no Allianz Parque em um jogo decisivo pela Libertadores. Quatro anos depois, o cenário se repete. Abel Ferreira, contudo, espera que não seja com o mesmo drama vivido pela equipe alviverde naquela oportunidade.

Na ocasião, depois de abrir 3 a 0 contra o River fora de casa, o Verdão poderia até perder por dois gols de diferença para avançar à final do torneio. E foi exatamente o que aconteceu. Com emoção até o fim, a equipe ainda viu o VAR anular um gol e um pênalti a favor dos argentinos para garantir a vaga na decisão.

Desta vez, o contexto é parecido. A vantagem, porém, é menor. O Palmeiras venceu o River no Monumental, por 2 a 1, e depende de um empate para ir às semifinais.

Em entrevista coletiva após a vitória de 4 a 1 sobre o Fortaleza, neste sábado, no Allianz, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira evitou comparações com o duelo de quatro anos atrás. Ele disse que "não vive de passado" e que é um jogo "diferente" do anterior, embora envolva os mesmos clubes.

"São jogos diferentes, apesar de serem as mesmas equipes. Não sei dizer como vai ser o jogo. Sei como nós vamos nos preparar. Não há grandes surpresas, os times se conhecem. Temos que estar preparados para tudo, não sei se a história vai se repetir, não vivo o passado. Sei que por mais que você queira controlar o jogo, há momentos que o jogo foge do controle. Temos um objetivo nesta competição e não vamos mudar. Vamos trabalhar para nos classificarmos à próxima fase", projetou o português.

Situação do confronto

Com a vitória de 2 a 1 na ida, o Palmeiras precisa de um empate para passar à próxima fase da Libertadores. Em caso de vitória do River Plate por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina a equipe alviverde.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x River Plate (volta das quartas de final da Libertadores)

(volta das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)