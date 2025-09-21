Palmeiras se reapresenta após goleada e inicia preparação para decisão com River Plate

Após a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza no último sábado, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e iniciou a preparação para encarar o River Plate, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Como foi a reapresentação?

Como de rotina, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fortaleza seguiram o cronograma regenerativo na academia e na sala de recovery e neurociência. Enquanto isso, os demais foram ao gramado para um treino técnico de enfrentamento nos terços finais do campo e um jogo em campo reduzido.

Desfalques

A única dúvida para o duelo de volta contra o River Plate é o lateral direito Khellven. O atleta, que sofreu um trauma no pé durante o confronto de ida, seguiu trabalhando na parte interna da Academia de Futebol.

Situação do Palmeiras no Brasileirão e na Libertadores

Com a goleada sobre o Fortaleza, o Verdão alcançou 49 pontos, na vice-liderança do Brasileirão. O líder é o Flamengo, com 50 somados e a mesma quantidade de jogos.

Já na Libertadores, com o triunfo por 2 a 1 sobre o River Plate no Monutental de Núñez, o Palmeiras joga por um simples empate no Allianz Parque para garantir a vaga na semifinal. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU.