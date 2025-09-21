Topo

Organizada do Atlético-MG pressiona elenco após derrota para Botafogo

21/09/2025 12h16

O Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, neste sábado, jogando todo o segundo tempo com um jogador a mais. A situação lembrou o confronto entre as equipes pela final da Libertadores de 2024, quando o Galo também não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Essa situação trouxe irritação de alguns torcedores do time mineiro e gerou uma intimação na madrugada deste domingo sobre toda a delegação atleticana.

Jogadores e diretoria conversam com torcedores

No desembarque da delegação no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, integrantes de torcida organizada do Atlético fizeram exigências para o elenco. O goleiro Everson, o lateral Guilherme Arana e o diretor de futebol Victor Bagy aceitaram conversar com os torcedores, que chegaram a falar em "último aviso" sobre a situação do clube.

Série negativa preocupa

O Atlético não vence há 7 jogos e ocupa atualmente a 13ª posição no Brasileirão, com 25 pontos. A sequência de resultados ruins tem gerado insatisfação entre os torcedores e aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Próximo desafio

  • Atlético-MG x Bolívar

  • Competição: Copa Sul-Americana

  • Fase: Quartas de final

  • Jogo de ida: 2 a 2

  • Local: Arena MRV

  • Data: quarta-feira (24), às 19h

