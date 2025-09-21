Onde vai passar Sport x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Sport e Corinthians duelam na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta —para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view).
O Corinthians chega em melhor fase, tendo vencido duas das últimas três partidas, ambas como visitante. O time de Dorival Júnior derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, no compromisso mais recente.
Na lanterna do Brasileirão, o Sport segue em busca do primeiro triunfo atuando diante de sua torcida. Na rodada passada, o Leão ficou no empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.
Sport x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
- Transmissão: Globo (TV aberta --para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view)