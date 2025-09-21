Topo

Esporte

Onde vai passar Sport x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 12h00

Sport e Corinthians duelam na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta —para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians chega em melhor fase, tendo vencido duas das últimas três partidas, ambas como visitante. O time de Dorival Júnior derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, no compromisso mais recente.

Na lanterna do Brasileirão, o Sport segue em busca do primeiro triunfo atuando diante de sua torcida. Na rodada passada, o Leão ficou no empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Sport x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view)

