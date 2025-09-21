Onde vai passar Santos x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Santos e São Paulo duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O clássico será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Santos atravessa um momento difícil no Brasileirão e já acumula quatro jogos sem vencer. Na última rodada, o Peixe foi até Belo Horizonte e arrancou um empate em 1 a 1 diante do Atlético-MG.
Do outro lado, o São Paulo vive fase mais positiva, com três vitórias nos últimos cinco compromissos. O Tricolor superou o Botafogo por 1 a 0 na rodada passada e segue firme na briga por um lugar no G6.
Santos x São Paulo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 21 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)