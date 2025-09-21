Topo

Esporte

Onde vai passar Santos x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 14h00

Santos e São Paulo duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O clássico será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Santos atravessa um momento difícil no Brasileirão e já acumula quatro jogos sem vencer. Na última rodada, o Peixe foi até Belo Horizonte e arrancou um empate em 1 a 1 diante do Atlético-MG.

Relacionadas

Fabíola Andrade: 'Hoje, o Neymar é um jogador comum do futebol brasileiro'

São Paulo trabalha para ter Lucas e Oscar em decisão contra a LDU

'São Paulo está vivo' e busca virada que não consegue há 32 anos na Liberta

Do outro lado, o São Paulo vive fase mais positiva, com três vitórias nos últimos cinco compromissos. O Tricolor superou o Botafogo por 1 a 0 na rodada passada e segue firme na briga por um lugar no G6.

Santos x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Onde vai passar Cruzeiro x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Santos x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bortoleto se conforma com 11º lugar no Azerbaijão e destaca aprendizado: 'Andar no limite'

Brasil tem campanha histórica no Mundial de Atletismo em Tóquio

Gabriel Bortoleto analisa final de semana no GP do Azerbaijão: "Aprendizados importantes"

CBF discute fair play financeiro com a Conmebol e faz reaproximação

Polonês rebate Charles do Bronx sobre confronto no UFC Rio

Verstappen vence Grande Prêmio do Azerbaijão e Piastri sofre acidente

Julio Casares celebra casamento de filho Julinho com a filha de Faustão

Em jogo de golaços, São Paulo e Red Bull Bragantino ficam no empate pelo Paulista feminino

São Paulo e Bragantino empatam em duelo de golaços no Paulistão Feminino