Onde vai passar Internacional x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Roger Machado comanda o Inter - Marcello Zambrana/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 13h00

Internacional e Grêmio duelam na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta —para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Gre-Nal 448 é uma chance de recuperação para os clubes. Inter e Grêmio buscam melhorar o rendimento no nacional.

O Colorado perdeu três dos últimos quatro confrontos pelo Brasileirão. O Inter vem de uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras.

O Tricolor venceu apenas um dos últimos cinco compromissos no nacional. O Grêmio recebeu o Mirassol na rodada passada e foi superado por 1 a 0.

Internacional x Grêmio -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view)

