Onde vai passar Flamengo x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Flamengo e Vasco duelam na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para RS, SP e PE), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o clássico carioca.

Líder, o Flamengo mantém ritmo forte e venceu quatro das últimas cinco partidas. No compromisso mais recente no nacional, o time de Filipe Luís bateu o Juventude fora de casa por 2 a 0.

O Vasco, por sua vez, soma dois jogos sem derrota, mas ainda busca se recuperar do tropeço em casa diante do Ceará. O Cruz-Maltino vencia até os minutos finais, mas acabou cedendo o empate.

