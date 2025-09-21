Onde vai passar Cruzeiro x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Cruzeiro e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
O Cruzeiro vem de três vitórias consecutivas e quer ampliar a sequência para seguir na cola do líder Flamengo. Na rodada passada, a Raposa venceu o Bahia por 2 a 1.
O Bragantino tenta se recuperar de um empate frustrante no último compromisso. Jogando em casa, o Massa Bruta vencia o Sport até o final do jogo, mas não conseguiu sustentar o resultado e ficou no 1 a 1.
Cruzeiro x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 21 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)