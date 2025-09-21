Topo

Onde vai passar Cruzeiro x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 14h00

Cruzeiro e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro vem de três vitórias consecutivas e quer ampliar a sequência para seguir na cola do líder Flamengo. Na rodada passada, a Raposa venceu o Bahia por 2 a 1.

O Bragantino tenta se recuperar de um empate frustrante no último compromisso. Jogando em casa, o Massa Bruta vencia o Sport até o final do jogo, mas não conseguiu sustentar o resultado e ficou no 1 a 1.

Cruzeiro x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

