Onde vai passar Barcelona x Getafe pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Barcelona e Getafe entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no estádio Johan Cruyff, em Barcelona, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Barcelona está invicto, venceu três dos quatro primeiros jogos e quer mais uma vitória para seguir na briga pela ponta com o Real Madrid. O Barça venceu o Valencia por 6 a 0 na rodada passada.
A equipe catalã também chega embalada por iniciar a Liga dos Campeões vencendo. A equipe de Hansi Flick visitou o Newcastle e ganhou por 2 a 1.
O Getafe também venceu três de quatro jogos, mas tem uma derrota na terceira rodada. No jogo passado por La Liga, o Getafe venceu o Oviedo por 2 a 0.
Barcelona x Getafe -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 21 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)