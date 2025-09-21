Onde vai passar Arsenal x Manchester City pelo Inglês? Como assistir ao vivo

Topo

Haaland, do Manchester City, comemora gol contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês - REUTERS/Phil Noble
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 05h30

Arsenal e Manchester City se enfrentam hoje, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Arsenal tem três vitórias e uma derrota nos quatro primeiros jogos da Premier League. Os Gunners venceram o Nottingham Forest por 3 a 0 na última rodada.

O Manchester City também vem embalado por uma boa vitória no Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola venceu o rival Manchester United por 3 a 0 no jogo passado.

Arsenal x Manchester City -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 21 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

