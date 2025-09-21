Onde vai passar Arsenal x Manchester City pelo Inglês? Como assistir ao vivo
Arsenal e Manchester City se enfrentam hoje, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Arsenal tem três vitórias e uma derrota nos quatro primeiros jogos da Premier League. Os Gunners venceram o Nottingham Forest por 3 a 0 na última rodada.
O Manchester City também vem embalado por uma boa vitória no Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola venceu o rival Manchester United por 3 a 0 no jogo passado.
Arsenal x Manchester City -- Campeonato Inglês
- Data e hora: 21 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)