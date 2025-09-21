Onde vai passar América-MG x Coritiba pela Série B? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

América-MG e Coritiba entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma), Kwai (aplicativo) e SportyNet (streaming).

O América-MG está na zona do rebaixamento e vem de dois empates seguidos. O Coelho ficou no 0 a 0 contra o lanterna Paysandu na rodada passada.

Já o Coritiba é o líder da competição e quer a vitória para se manter firme na ponta. O Coxa vem de um empate em 0 a 0 contra o vice-líder Goiás no último confronto pela Série B.

América-MG x Coritiba -- Série B do Campeonato Brasileiro