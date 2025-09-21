Topo

Esporte

Onde vai passar América-MG x Coritiba pela Série B? Como assistir ao vivo

Josué, do Coritiba, comemora gol marcado contra o Cuiabá - Hedeson Alves/AGIF
Josué, do Coritiba, comemora gol marcado contra o Cuiabá Imagem: Hedeson Alves/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 10h00

América-MG e Coritiba entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma), Kwai (aplicativo) e SportyNet (streaming).

Relacionadas

Árbitro justifica em súmula seis expulsões em jogo de líderes da Série B

Jogo entre líderes da Série B termina com briga em campo e 6 expulsões

Árbitro anula gol de pênalti da Chapecoense por agressão durante cobrança

O América-MG está na zona do rebaixamento e vem de dois empates seguidos. O Coelho ficou no 0 a 0 contra o lanterna Paysandu na rodada passada.

Já o Coritiba é o líder da competição e quer a vitória para se manter firme na ponta. O Coxa vem de um empate em 0 a 0 contra o vice-líder Goiás no último confronto pela Série B.

América-MG x Coritiba -- Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma), Kwai (aplicativo) e SportyNet (streaming)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Adriano Imperador mantém hype com nova finalização no Future MMA 15

River Plate poupa titulares e perde jogo antes de decisão com Palmeiras

Verstappen vence o GP do Azerbaijão de ponta a ponta e volta à briga pela taça; Bortoleto é 11º

Onde vai passar América-MG x Coritiba pela Série B? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Barcelona x Getafe pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Leão irritado! Charles do Bronx dispara contra rivais que recusam luta no UFC Rio

Verstappen lidera do início ao fim e vence o GP do Azerbaijão de Fórmula 1; Bortoleto é o 11º

Verstappen domina e líder Piastri sai zerado após batida no Azerbaijão

Roma vence o clássico contra a Lazio e sobe na tabela do Campeonato Italiano

Transmissão ao vivo de São Paulo x Bragantino pelo Paulistão Feminino: onde assistir

Veiga celebra fim do jejum de gols pelo Palmeiras: 'convivi com dores'