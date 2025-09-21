Zagueiro do Grêmio faz 2 pênaltis no 1° tempo e chora em campo; veja lances
O zagueiro Noriega, do Grêmio, chorou no gramado do Beira-Rio após cometer dois pênaltis durante o primeiro tempo do clássico contra o Inter, hoje, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Imortal venceu o duelo, de virada, por 3 a 2.
O que aconteceu
Noriega começou a chorar após o segundo pênalti cometido. O peruano precisou ser consolado por Marcos Rocha.
O primeiro pênalti aconteceu aos 18 minutos. Noriega deu um carrinho para tentar parar jogada de Bernabei, que caiu no gramado. O árbitro Marcelo de Lima Henrique não marcou em campo, mas foi ao VAR e mudou de ideia.
A segunda penalidade aconteceu aos 46 minutos. Após bola alçada na área, Noriega subiu para disputar com Borré e tocou com a mão. O árbitro, de novo, não deu em campo, mas foi ao VAR e anotou o pênalti.
Ambas as marcações foram convertidas por Alan Patrick. O Grêmio ficou na bronca com a arbitragem. No primeiro lance, o Tricolor questionou a intensidade do toque que derrubou Bernabei. No segundo, a irritação se deu porque Borré havia puxado a camisa de Noriega no lance.