Zagueiro do Grêmio faz 2 pênaltis no 1° tempo e chora em campo; veja lances

Noriega, do Grêmio, chora após cometer pênalti durante jogo contra o Inter no Brasileirão - Reprodução/Premiere
Do UOL, em São Paulo

21/09/2025 18h43Atualizada em 21/09/2025 19h51

O zagueiro Noriega, do Grêmio, chorou no gramado do Beira-Rio após cometer dois pênaltis durante o primeiro tempo do clássico contra o Inter, hoje, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Imortal venceu o duelo, de virada, por 3 a 2.

O que aconteceu

Noriega começou a chorar após o segundo pênalti cometido. O peruano precisou ser consolado por Marcos Rocha.

O primeiro pênalti aconteceu aos 18 minutos. Noriega deu um carrinho para tentar parar jogada de Bernabei, que caiu no gramado. O árbitro Marcelo de Lima Henrique não marcou em campo, mas foi ao VAR e mudou de ideia.

A segunda penalidade aconteceu aos 46 minutos. Após bola alçada na área, Noriega subiu para disputar com Borré e tocou com a mão. O árbitro, de novo, não deu em campo, mas foi ao VAR e anotou o pênalti.

Ambas as marcações foram convertidas por Alan Patrick. O Grêmio ficou na bronca com a arbitragem. No primeiro lance, o Tricolor questionou a intensidade do toque que derrubou Bernabei. No segundo, a irritação se deu porque Borré havia puxado a camisa de Noriega no lance.

Veja o choro e os lances

