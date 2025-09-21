Nonato vira dúvida para duelo decisivo do Fluminense na Sul-Americana

O Fluminense pode ter uma importante baixa para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Lanús-ARG. O volante Nonato, fundamental no esquema do Renato Gaúcho, foi diagnosticado com uma tendinite no pé direito e se tornou uma grande dúvida para a partida. Após perder por 1 a 0 na ida, o Tricolor das Laranjeiras recebe a equipe argentina nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Vitória ontem

O problema começou justamente no jogo de ida, na Argentina. Nonato sofreu uma pancada no pé direito durante o confronto e, desde então, iniciou um tratamento intensivo.

O camisa 16 sequer viajou com a delegação para Salvador, onde o Tricolor venceu o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Agora, com a confirmação da tendinite após exames, a presença do jogador no duelo continental é incerta, e o departamento médico do clube trabalha para recuperá-lo a tempo.

A importância de Nonato no esquema tricolor

A preocupação de Renato Gaúcho e da torcida é totalmente justificável. Nonato se firmou como um dos pilares do meio-campo do Fluminense, contribuindo tanto na marcação quanto na construção das jogadas. Sua ausência seria um desfalque de peso para uma equipe que precisa reverter um resultado adverso.

A situação do Fluminense no confronto exige atenção máxima em casa. Com a derrota por 1 a 0 na Argentina, o time precisa de uma vitória por, no mínimo, dois gols de diferença para garantir a classificação direta para a semifinal da Sul-Americana.