Remo espalha 'olheiros' para achar talentos e projeta colher frutos em 2032

Aos 66 anos, Ney Wilson topou embarcar — quase literalmente — em uma nova aventura. Com 21 anos de experiência à frente da área técnica da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e quase três como diretor do Comitê Olímpico do Brasil (COB), ele dá os primeiros passos após assumir o cargo de CEO da Confederação Brasileira de Remo (CBR).

"Estão querendo me empurrar para dentro do barco, mas ainda não remei. Ainda não tive essa oportunidade, mas tenho acompanhado bastante. Já fui na lancha, acompanhar um treino. Quem sabe no futuro", disse o dirigente, rindo.

Ney admite que, em sua visão, a modalidade guardava muitas incógnitas até então, e explica o que o motivou a aceitar o convite.

Recebi algumas propostas de trabalho, mas nenhuma que tenha me atraído, que instigasse: 'Volta, vamos fazer mais um pouco', até que surgiu o remo. Me apresentaram um projeto e vi coisas que me desafiaram. Eu vim do esporte de alto rendimento e desafio é uma coisa que eu gosto.

"Pareceu um desafio bem grande e em uma modalidade que não conhecia muito, mas vi uma oportunidade de poder contribuir, e um perfil de diretoria que estava disposta a mudar. Mudanças exigem coragem, principalmente em um esporte muito tradicional. Eles entenderam que eu poderia contribuir e me deram autonomia. Sempre fui da área esportiva, mas entendo que precisamos reorganizar a confederação como um todo para chegarmos na parte esportiva", apontou.

Luiz Felipe Silva assumiu a presidência da entidade em maio — em chapa que conta com os vices Werner Gunther Hoher e Thaís Garib Capovilla — após vencer eleição realizada no fim de abril.

"Encontramos uma confederação bem vulnerável do ponto de vista administrativo. Entramos em maio e pegamos um orçamento já feito. Então, a primeira coisa foi identificar o que tinha no orçamento e o que era possível fazer e alterar. A essência de uma confederação são os atletas, temos de trabalhar para eles, e o orçamento não era voltado para isso. Estamos tendo dificuldades em executar o mínimo necessário para atender essas necessidades, mas não adianta dizer que recebemos a confederação com R$ 75 em caixa. Isso não diz coisa alguma, o que vale é o que estamos fazendo para buscar mudar essa história e atingirmos os objetivos".

De 21 a 28 deste mês, Xangai, na China, vai receber o Mundial de Remo. O Brasil terá representantes no single skiff masculino e feminino, além de modalidade paralímpicas, como PR1 single skiff, PR2 double skiff misto, PR3 double skiff misto e PR3 quatro com misto.

"Vamos com equipe olímpica e paralímpica. A equipe olímpica teve um período de treinos na Itália. Estiveram lá o Lucas [Verthein] e a Bia [Tavares] junto com dois treinadores e um fisioterapeuta. Montamos uma estrutura lá, após negociar com a federação local para treinar juntamente à equipe deles. Isso é bom para se habituar a estar ao lado de atletas de outros países, campeão olímpico, campeão mundial... E isso passar a ser uma rotina. É um caminho que precisamos percorrer".

Ney Wilson, porém, não deixou o quimono totalmente de lado. "Uma vez ao mês eu tenho um encontro com quimono. Me faz bem, traz boas energias, é um ambiente que foi minha vida inteira. Vários ex-atletas se encontram e ali é nosso lazer (risos)".

Ney Wilson, candidato a diretor do COB Imagem: Divulgação/CBJ

O que mais ele falou?

O que trouxe de experiência na CBJ e no COB?

"Eu diria que tudo. Fui atleta de judô, treinador, fiz educação física. Havia uma oligarquia na federação do Rio e conseguimos quebrar isso. Depois, juntou-se um grupo e fizemos oposição na confederação. Trabalhamos para mudar o judô. O Paulo Wanderley se tornou presidente da confederação e tínhamos um acordo: ele cuidava da parte política e eu da parte técnica. Discutíamos, tínhamos divergências, mas fomos construindo uma confederação que foi se fortalecendo, tendo resultados, e não só resultados esportivos, mas administrativos, de patrocínios... Espero fazer acontecer aqui, porque vai tendo resultado, vai aumentando a visibilidade.

E o remo ainda tem alguns atrativos a mais, em minha visão. É um esporte ao ar livre, tem toda uma questão de sustentabilidade, das águas, rios, lagoas, Então, isso é um atrativo muito grande que também estamos atuando.

No COB foi uma experiência bem grande, uma avalanche de aprendizado. Tive de ampliar o meu leque de visão, obviamente, Não poderia ser diferente".

Como fazer para descentralizar o remo, hoje com presença maior no Sul e Sudeste?

"Há comunidades no Norte e Nordeste que os caras remam desde criança. Isso já mostra o potencial dessas cidades ribeirinhas. Penso que podemos explorar melhor isso. Hoje, a confederação é composta por dez federações estaduais. Um dos pontos que temos é exatamente expandir o número de federações. São Paulo não tem uma federação. Maior estado do país, em diversos sentidos, e não tem uma federação atualmente. Já teve. Amazonas não tem, Paraíba não tem... Estamos tentando resgatar isso e penso que as regiões Norte e Nordeste têm um potencial enorme. Já fui, pessoalmente, visitar alguns clubes. Entendo que, talvez, possamos alcançar grandes resultados e hoje temos de ser muito assertivos por causa dessa carência de equipamentos dentro dos clubes. O que fizemos, de imediato, foi levar pessoas qualificadas como 'olheiros' para que possamos identificar potenciais atletas nessas regiões.

Pensamos que deva ter espalhados no Brasil muitos atletas em potencial que não estão visíveis à confederação. Temos de ser mais proativos, ir em busca. Faz parte do papel da confederação essa identificação e desenvolvimento de talentos. No judô, tivemos um projeto desse e uma atleta que foi campeã olímpica, que era do Piauí [Sarah Menezes]. Ela foi assediada por todos os grandes clubes do Sul e Sudeste, mas criamos uma estrutura dentro de Teresina, fizemos um centro de treinamento com os melhores equipamentos para ela permanecer porque entendíamos que tirá-la do local dela poderíamos perder uma pedra preciosa. Penso que o remo precisa um pouco disso.

E a gestão tem a cara do Brasil. O presidente é do Rio Grande do Norte, o vice é do Rio Grande do Sul, a segunda vice é de Curitiba e eu sou do Rio de Janeiro. Aprendemos muito na pandemia com as reuniões virtuais e estamos permanentemente em contato".

Você citou o 'ambiente competitivo'...

"Penso em explorar, algo que fiz no judô que é criar campings de treinamento aqui no período que na Europa é inverno, e oferecer deles treinarem aqui. Cria-se um ambiente competitivo, de 'pô, o cara é medalhista olímpico e está aqui treinando', entender que é igual a ele. É um projeto. A ideia é se relacionar com esses países, tentar facilitar eles virem pra cá e poder melhorar aí o nível dos nossos atletas, dos nossos treinadores".

Esse trabalho tem prazo para render frutos?

"Acho que, com certeza, vamos colher frutos. Quando a gente fala em resultados olímpicos, eu seria muito otimista de dizer que em Los Angeles vamos brigar por medalha. Penso que é bem difícil. Não vou dizer que é impossível. No esporte, tudo é possível, mas acho que estamos ainda distantes até de chegar em uma final olímpica. Onde estamos menos distante é no Beach Sprint, no Remo Costal. Acho que ali temos uma oportunidade. Mas o projeto mesmo é para Brisbane-2032, que aí acho que vamos chegar com uma equipe competitiva, brigando por resultado. Eu não iludo, não vim para cá para fazer mágica e achar que em Los Angeles vamos voltar com o pescoço cheio de medalha.

Eu fui às Olimpíadas como treinador [de judô] em 96 e 2000. Em 2004, fui como gestor. Nestas três Olimpíadas, o feminino foi um desastre. Tínhamos de mudar. Começamos um projeto, trouxemos uma mulher para treinar as meninas. Tudo que os homens faziam, as mulheres também faziam. Interrompi isso e dividi as seleções. Os homens foram para o Japão e levei a seleção feminina para Cuenca, no Equador. Depois, um período de treino em Cuba. Mudamos vários pontos da estrutura. Em 2008, Pequim, vem a primeira medalha do judô feminino.

É um cenário parecido com o que encontrei no remo. Temos de dar um passo cada vez. Meu objetivo é Santa Fé, no ano que vem, ganhar o Sul-Americano. Depois, em nos Jogos Pan de 2027, temos de ter resultados melhores que tivemos em Santiago... Para construir um resultado olímpico, é passo a passo. Penso que temos de andar um pouco para trás para poder avançar.

Como está a busca por patrocínios?

"A questão não é só buscar patrocínio, penso que patrocínio vem com grandes projetos. Estive dos dois lados: tinha sido de uma confederação e depois fui do COB e penso dessa forma. Tenho levado projetos para o Ministério do Esporte para serem aprovados e podermos captar recurso, para o COB, para o CPB [Comitê Paralímpico Brasileiro]. Estamos no mercado? Estamos, e o remo tem algumas coisas que mostram caminhos além do esportivo, como a linha de sustentabilidade. Precisamos ter essa visão. Estamos elaborando e apresentando projetos, para que possamos, em um futuro breve, também ter recursos de outras fontes e não depender somente dos recursos de loterias [Lei Agnelo Piva]".

O Brasil teve 10 medalhas no Pan Jr.

"Fizemos um camping de treinamento com essa equipe que foi pra Assunção e entendemos que deveríamos levar nossos dois principais atletas olímpicos para se juntar a essa garotada e interagir. Dentro desse contexto, fizemos ações para colocar na cabeça deles o pensamento de, naquele momento, todos representavam uma só seleção, discurso de união, quebrando um pouco a rivalidade de clubes. No primeiro Pan, em Cali, tínhamos ganho uma única medalha, de prata. Agora, foram duas de ouro e todos os atletas com medalha, o que é muito gratificante".