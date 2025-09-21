Napoli x Pisa: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano
O Napoli terá pela frente o Pisa, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Italiano. O duelo será às 15h45 (de Brasília),no Stadio Diego Armando Maradona. A transmissão será da ESPN e Disney +.
COMO CHEGAM AS EQUIPES?
Pelo Italiano, o Napoli vem de vitória contra o Fiorentina, por 3 a 1, no Stadio Artemio Franchi. Já o Pisa ainda não ganhou uma partida no Campeonato, tendo perdido os últimos dois jogos contra o Udinese e Roma, além do empate contra o Atalanta.
Posições na tabela
Napoli - 9 pontos em 3 jogos
Pisa- 1 ponto em 3 jogos
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Napoli: Meret; Oliveira, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka; McTominay, Anguissa, De Bruyne e Politano; Lorenzo Lucca
Técnico: Antonio Conte.
Pisa: Šemper; Lusuardi, Caracciolo e Canestrelli; Angori, Tramoni, Aebischer, Akinsanmiro e Touré; Meister e Moreo.
Técnico: Alberto Gilardino.
ARBITRAGEM
A partida será apitada por Valerio Crezzini.