Topo

Esporte

Napoli x Pisa: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

21/09/2025 20h00

O Napoli terá pela frente o Pisa, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Italiano. O duelo será às 15h45 (de Brasília),no Stadio Diego Armando Maradona. A transmissão será da ESPN e Disney +.

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

Pelo Italiano, o Napoli vem de vitória contra o Fiorentina, por 3 a 1, no Stadio Artemio Franchi. Já o Pisa ainda não ganhou uma partida no Campeonato, tendo perdido os últimos dois jogos contra o Udinese e Roma, além do empate contra o Atalanta.

Posições na tabela

Napoli - 9 pontos em 3 jogos

Pisa- 1 ponto em 3 jogos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Napoli: Meret; Oliveira, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka; McTominay, Anguissa, De Bruyne e Politano; Lorenzo Lucca

Técnico: Antonio Conte.

Pisa: Šemper; Lusuardi, Caracciolo e Canestrelli; Angori, Tramoni, Aebischer, Akinsanmiro e Touré; Meister e Moreo.

Técnico: Alberto Gilardino.

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Valerio Crezzini.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Roger Machado é demitido do Internacional após derrota no Gre-Nal

Athletico-PR bate Vila Nova em casa e coloca pressão no G-4 da Série B

Dorival diz que Sport aproveitou erro do Corinthians e projeta sequência difícil no Brasileiro

Dorival admite dificuldade no Brasileirão, mas promete Corinthians competitivo

Dorival cita 'erro fatal' ao explicar derrota do Corinthians para o Sport

Inter demite técnico Roger Machado após derrota no Gre-Nal

Em casa, Guarani vence Brusque pelo quadrangular final da Série C

Athletico-PR bate Vila Nova, vence a quinta seguida pela Série B e cola no G4

Filipe Luís se defende por usar reservas no Fla x Vasco: 'Perna fresca'

Brasil vence Polônia de virada e conquista Copa das Nações de futsal

Atacante do Inter, Carbonero lamenta derrota no Gre-Nal: "Muita frustração"