Chinês repete 'bolha de ar' e leva ouro no Mundial de natação paralímpica

Jincheng Guo em ação nos 50m livre S5 do Mundial de Natação paralímpica Imagem: Reprodução canal Paralympic Games
Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

21/09/2025 15h36

O chinês Jincheng Guo voltou a impressionar o mundo da natação. Ele conquistou a medalha de ouro nos 50m livre da classe S5 no Campeonato Mundial paralímpico, em Singapura, com a técnica da "bolha de ar", que ficou mundialmente conhecida nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

Guo fez a prova em 30s11, assegurando o topo do pódio. O ucraniano Artem Oliinyk, que fez em 31s42, ficou a prata e o bronze foi para o brasileiro Samuel Oliveira, com 31s67.

Jincheng Guo não tem os braços e compete na classe S5, que é voltada a atletas com limitações físico-motoras. Com a força das pernas, ele acelera na piscina e cria uma espécie de escudo de ar entre a água e a superfície, e atravessa os 50m da piscina praticamente submerso — apenas os pés são vistos durante as rápidas batidas.

Ele nada exatamente na linha da superfície, então ele não tem o rompimento de superfície como os outros, a única coisa que rompe a superfície dele é o splash da perna dele. Assim, ele não tem qualquer resistência frontal em relação ao nado, percorre todo o nado embaixo d'água Coach Alex Pussieldi, ao UOL, em 2024

Em Paris, o chinês conquistou ouro nos 50m livre, 50m borboleta, revezamento misto 4x50m livre 20 pontos e misto 4x50m medley 20 pontos. Além disso, conquistou a prata nos 100m livre e nos 50m costas. Ainda quebrou três recordes: bateu a marca mundial e paralímpica nos 50m borboleta, com 30s28, e 50m livre, com 29s33, e superou a paralímpica no revezamento medley, com 2m48s56.

Além do estilo de nado, Jincheng Guo também chama a atenção por outro motivo. Ele não usa touca e nem trajes especiais — cai na piscina apenas utilizando a sunga.

