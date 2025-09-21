Topo

Montoro será desfalque do Botafogo nos próximos jogos; veja detalhes

21/09/2025 18h49

Destaque do Botafogo nas últimas partidas, Montoro será desfalque na sequência do Glorioso. O meia recebeu o terceiro cartão na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG e, por isso, não enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Além disso, ficará fora de outros jogos devido à convocação para a seleção argentina no Mundial Sub-20.

Com o Mundial Sub-20 sendo disputado entre 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile, Montoro deve perder as próximas cinco partidas pelo Botafogo. O meia voltará apenas no duelo com o Flamengo, no dia 25 de outubro.

Jogos que Montoro vai perder

  • Grêmio x Botafogo - 24/09 - Brasileirão

  • Fluminense x Botafogo - 28/09 - Brasileirão

  • Botafogo x Bahia - 01/10 - Brasileirão

  • Internacional x Botafogo - 04/10 - Brasileirão.

Rápida ascensão

A rápida ascensão de Montoro no futebol brasileiro é algo que chama a atenção. Humilde, o próprio jogador atribui seu sucesso imediato ao ambiente acolhedor do clube, que foi fundamental para que ele pudesse mostrar seu melhor futebol em tão pouco tempo

"Estou muito feliz. Acho que grande parte da minha adaptação rápida é da equipe e agora também um pouco da comissão técnica, que te dá a confiança para se adaptar e te dá as ferramentas durante a semana", declarou o jovem em entrevista ao canal oficial do Botafogo.

A genialidade de Montoro ficou evidente no lance que decidiu a partida contra o Atlético-MG. Foi dele a jogada do gol da vitória: com um drible seco, deixou o marcador Natanael no chão e cruzou na medida para o compatriota Santi Rodríguez cabecear para as redes.

Além do brilho individual, o argentino destacou a força coletiva do time, que precisou se superar após a expulsão de Chris Ramos ainda no primeiro tempo.

"Era um jogo difícil, mas fizemos um trabalho muito importante na parte defensiva. Quando expulsaram o Chris, tivemos que defender mais e encontramos um golaço. Os atacantes ajudaram muito e tudo correu bem", analisou o meia-atacante, mostrando maturidade tática.

Despedida temporária rumo ao Mundial Sub-20

A grande atuação serviu como uma despedida temporária em grande estilo. Com três gols e duas assistências em 18 jogos (13 como titular), Montoro se despede em alta, deixando a torcida alvinegra na expectativa por seu retorno e ansiosa para acompanhar os passos de sua nova jóia no cenário mundial.

