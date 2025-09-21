Topo

Monaco goleia Metz e assume a vice-liderança do Francês

21/09/2025 14h35

Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Monaco recebeu o Metz no Stade Louis II e goleou por 5 a 2. Os tentos dos mandantes foram marcados por Mika Biareth, Ansu Fati (2), Koffi Kouao (contra) e George Ilenikhena, enquanto Habib Diallo e Gauthier Hein descontaram.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Monaco alcançou 12 pontos e pulou para a vice-liderança, atrás apenas do Paris Saint-Germain, que se encontra com a mesma quantidade, mas um jogo a menos. Já o Metz seguiu na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

? Resumo do jogo

? MONACO 5 X 2 METZ ?

? Competição: quinta rodada do Campeonato Francês

?? Local: Stade Louis II

? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 12h15 (de Brasília)

Gols

  • ? Habib Diallo, aos 13? do 1ºT (Metz)

  • ? Mika Biareth, aos 28? do 1ºT (Monaco)

  • ? Ansu Fati, aos 2? do 2ºT (Monaco)

  • ? Gauthier Hein, aos 27? do 2ºT (Metz)

  • ? Ansu Fati, aos 38? do 2ºT (Monaco)

  • ? Koffi Kouao, aos 41? do 2ºT (Monaco)

  • ? George Ilenikhena, aos 48? do 2ºT (Monaco)

Os gols

O placar foi aberto aos 13 minutos de jogo, com Habib Diallo, O jogador recebeu o passe de Cheikh Sabaly e mandou um belo chute para o fundo das redes.

Mika Biareth, do Monaco, deixou tudo igual aos 28, ainda do primeiro tempo. Takumi Minamino soltou para o companheiro, que apenas empurrou.

A virada do Monaco veio aos dois minutos da etapa final, com Ansu Fati, que recebeu de Lamine Camara e finalizou rasteiro.

Já aos 27, Gauthier Hein, de pênalti, deixou tudo igual no marcador.

No entanto, o Monaco seguiu no ataque e voltou a ficar em vantagem novamente com Ansu Fati. Krepin Diatta cruzou e o atacante desviou de cabeça.

Koffi Kouao, contra, fez o quarto do Monaco no jogo ao tentar afastar um cruzamento na pequena área, aos 41.

George Ilenikhena foi quem fechou a goleada. Stanis Idumbo deixou limpo para o atleta, que finalizou firme para as redes.

Próximos jogos

Monaco

  • Enfrenta o Lorient, no Stade Yves Allainmat. A bola rola às 12h (de Brasília) do próximo sábado, pela sexta rodada do Campeonato Francês.

Metz

  • Joga contra o Le Havre no domingo (28), às 12h15, no Stade Saint-Symphorien, pela sexta rodada do Campeonato Francês.

