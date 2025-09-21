Mirassol vence o Juventude e garante volta ao G4 do Brasileirão
Neste domingo, o Mirassol voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro após vencer o Juventude por 2 a 0, pela 24ª rodada, no Estádio Maião. Os gols do time da casa foram marcados por Reinaldo e Cristian Renato.
Situação da Tabela
Com a vitória, o Mirassol soma 42 pontos e volta ao G4 do Brasileirão, após ter perdido momentaneamente o quarto posto para o Botafogo. O Juventude, por outro lado, segue na zona de rebaixamento, com 21 pontos, em 18° lugar.
? Resumo do jogo
? MIRASSOL 2 X 0 JUVENTUDE ?
? Competição: 24° rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Estádio Maião
? Data: 21 de agosto de 2025 (domingo)
? Horário: 16h00 (de Brasília)
? Público: 4.171 torcedores
? Cartões Amarelos: Emerson Batalla (Juventude); Chico da Costa e Jádson (Mirassol)
? Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols
? Reinaldo, aos 34? do 2ºT (Mirassol)
? Cristian Renato, aos 47? do 1ºT (Mirassol)
?Mirassol
Escalação: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (José Aldo); Negueba (Carlos Eduardo), Chico da Costa (Cristian) e Alesson (Gabriel)
Técnico: Rafael Guanaes
? Juventude
Escalação: Jandrei; Igor Formiga, Luan, Caíque e Marcelo Hermes; Batalla (Gabriel Veron), Jádson, Giraldo (Lucas Fernandes) e Mandaca (Sforza); Matheus Babi (Edison Negueba) e Gabriel Taliari (Gilberto)
Técnico: Thiago Carpini
Como foi o jogo?
O primeiro gol do Mirassol saiu aos 33 minutos da etapa inicial. Após disputa dentro da área, a bola sobrou para Reinaldo, que finalizou de perna direita, no contrapé do goleiro Jandrei.
O Juventude até criou algumas chances e obrigou o goleiro Walter a trabalhar, mas foi o Mirassol que voltou a balançar as redes. Aos 47, Cristian Renato, que havia acabado de entrar, recebeu de Negueba e soltou uma pancada que ainda bateu no travessão antes de cruzar a linha.
No segundo tempo, o Juventude tentou se impor, mas o Mirassol segurou o jogo e se defendeu bem, impedindo que o volume de jogo dos visitantes se transformasse em gols.
Próximos jogos
Mirassol
? Atlético-MG x Mirassol (25ª rodada do Brasileirão)
? Data e horário: 27/09 (sábado) às 21h (de Brasília)
? Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Juventude
? Juventude x Internacional (25ª rodada do Brasileirão)
? Data e horário: 27/09 (sábado) às 18h30
? Local: Estádio Alfredo Jaconi