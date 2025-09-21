Mirassol defende campanha de Libertadores diante do pressionado Juventude

Mirassol e Juventude se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo coloca frente a frente um time que sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores e outro que luta para escapar do rebaixamento.

Sensação do campeonato, o Mirassol iniciou a rodada na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, com 39 pontos. O time paulista vem embalado pelo empate por 3 a 3 com o Botafogo, em que buscou reação após estar perdendo por 3 a 0 e ainda teve um gol anulado nos minutos finais.

Do outro lado, o Juventude vive situação oposta. Com apenas 21 pontos, ocupa a zona de rebaixamento e chega de derrota por 2 a 0 para o Flamengo. O time gaúcho precisa somar pontos fora de casa para não se distanciar dos concorrentes diretos.

O retrospecto recente é equilibrado. No primeiro turno, os times empataram por 2 a 2. No histórico geral, em sete confrontos, o Juventude soma três vitórias, contra duas do Mirassol e dois empates.

Para o duelo, Rafael Guanaes terá que mexer na defesa. João Victor cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Gabriel Knesowitsch deve ser titular ao lado de Jemmes. O técnico também pode contar com o retorno do meia Gabriel entre os relacionados e deve lançar Chico da Costa no ataque.

"É um jogo que exige concentração total. Nosso grupo tem mostrado capacidade de competir, e precisamos manter isso", disse Guanaes.

No Juventude, a lista de desfalques é extensa. O zagueiro Wilker Ángel sofreu lesão de grau 1 na coxa e não joga. Abner, Cipriano, Rodrigo Sam e Natã também seguem no departamento médico. Além deles, o atacante Ênio está suspenso por cartão amarelo.

A novidade fica por conta do retorno de Emerson Batalla, que volta após suspensão e deve ser a principal referência ofensiva. Outro reforço é o volante Daniel Giraldo, recuperado, mas que deve iniciar no banco de reservas.

O técnico Thiago Carpini terá de reorganizar a equipe diante das ausências e da pressão pela pontuação baixa. "É um momento que pede equilíbrio. Temos que competir bem, buscar alternativas mesmo com os desfalques e acreditar na recuperação", destacou o treinador.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X JUVENTUDE

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, Jemmes, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo (Gabriel); Negueba, Chico da Costa e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Bernardo, Luan Freitas e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Nenê; Emerson Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).