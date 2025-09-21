Miguelito marca, América-MG ganha e deixa o Coritiba fora da liderança da Série B
Autor do gol da vitória da Bolívia sobre a seleção brasileira nas Eliminatórias, Miguelito voltou a ser protagonista, desta vez pelo América-MG. Foi dele o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, neste domingo, na Arena Independência, pela 27ª rodada da Série B. Com o resultado, o time mineiro deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 16ª colocação, com 30 pontos. O rival paranaense, por sua vez, perdeu a liderança, estacionando nos 47 pontos, um atrás do Goiás, agora primeiro colocado da competição.
O time mineiro começou a partida em ritmo intenso, empurrando o adversário para o campo de defesa. Logo aos três minutos, Lucão teve chance de abrir o placar em cabeceio por cima. A pressão seguiu, mas sem precisão nas finalizações, como no chute de Elizari travado por Maicon.
A resposta do Coritiba veio em sequência. Aos 28, Lucas Ronier obrigou Gustavo a grande defesa em chute forte de fora. Dois minutos depois, o goleiro voltou a salvar em finalização de Vini Paulista, e na sobra, Gustavo Coutinho acertou a trave. A chance mais clara do primeiro tempo saiu aos 40, quando Wallison tentou um voleio bloqueado e, na sobra, Vini Paulista cabeceou para nova intervenção do goleiro americano.
O segundo tempo manteve o equilíbrio, mas o América foi mais eficiente. Aos 24 minutos, Thauan fez jogada individual pela esquerda, deixou Zeca para trás e cruzou rasteiro. Miguelito apareceu livre na pequena área para empurrar para as redes e colocar o time mineiro em vantagem.
Três minutos depois, o América quase ampliou. Miguelito levantou bola da direita, Rafa Silva finalizou, e a bola bateu no braço de Júlio César antes de entrar. Após revisão no VAR, o árbitro anulou o lance, interpretando que o toque de mão, ainda que involuntário, invalidava o gol.
O Coritiba tentou reagir na reta final. A equipe aumentou a posse de bola e rondou a área americana, mas esbarrou no bom posicionamento defensivo e na segurança de Gustavo, em noite inspirada. O nervosismo tomou conta nos minutos finais, quando qualquer erro poderia custar caro.
Já nos acréscimos, um possível pênalti para o Coritiba foi checado pelo VAR, mas a arbitragem manteve a decisão de campo e não assinalou a infração. A confirmação trouxe alívio imediato para o América, que celebrou uma vitória vital em sua luta contra o descenso.
FICHA TÉCNICA
AMÉRICA-MG 1 X 0 CORITIBA
AMÉRICA-MG - Gustavo; Julio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral (Emerson), Kauã Diniz e Elizari (Yago Souza); Stênio (Thauan), Willian Bigode (Miguelito) e Arthur Sousa (Rafa Silva). Técnico: Alberto Valentim.
CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Bruno Melo); Sebastián Gómez, Wallisson (Josué) e Vini Paulista (Carlos de Pena); Lucas Ronier, Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Iury Castilho (Nicolas Careca). Técnico: Mozart.
GOL - Miguelito, aos 24 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Rafa Silva (América-MG) e Carlos de Pena (Coritiba).
ÁRBITRO - Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS).
RENDA - R$ 25.733,00.
PÚBLICO - 2.012 presentes.
LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).