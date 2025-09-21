Maycon critica "desatenções" do Corinthians e projeta jogo contra o Flamengo

Neste domingo, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Sport na Ilha do Retiro, foi superado por 1 a 0 e teve sua sequência invicta encerrada. Após o apito final, Maycon resumiu a campanha do Timão a "desatenções" e projetou o duelo contra o Flamengo.

"A nossa equipe competiu bem. No primeiro tempo, sabíamos a pressão inicial que eles iam ter. Depois controlamos o jogo, tivemos algumas oportunidades. Na desatenção da volta do segundo tempo, a gente tomou o gol. Essas pequenas desatenções que a nossa equipe vem tendo resumem o campeonato que você comentou (campanha do Corinthians)", declarou ao Premiere.

Com o resultado, o Alvinegro permaneceu com 29 pontos, na 10ª colocação da tabela. De quebra, ainda perdeu sua invencibilidade, que chegava a cinco jogos (quatro vitórias e um empate).

Caso vencesse, alcançaria a maior sequência de jogos sem ser superado desde a chegada do treinador Dorival Júnior.

"Era um jogo que a gente veio para fazer os três pontos. Tentamos jogar, mesmo com um gramado bem complicado. Tivemos algumas oportunidades, mas, infelizmente, não conseguimos fazer o resultado que trabalhamos bastante para fazer. Agora é se preparar novamente, porque no final de semana temos uma outra batalha muito forte, e temos que sair com a vitória", completou.

O Corinthians retorna aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada.