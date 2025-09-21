Topo

Maycon atribui 'desatenção' a derrota do Corinthians para o Sport

Árbitro Sávio Pereira Sampaio é pressionado por jogadores do Corinthians durante jogo contra o Sport Imagem: Marlon Costa/AGIF
21/09/2025 19h49

Após o Corinthians perder para o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, o capitão Maycon disse que a desatenção foi o principal fator para a derrota do Timão para o lanterna do Campeonato Brasileiro.

Nossa equipe competiu bem. Sabíamos da pressão inicial que eles iam fazer e depois controlamos o jogo, tivemos algumas oportunidades. Na volta do segundo tempo, tivemos desatenção e tomamos o gol. Depois, fomos para cima e tentamos o empate. Essas pequenas desatenções que nossa equipe vem tendo resumem nosso campeonato.
Maycon, em entrevista ao Premiere

O que aconteceu

O gol sofrido pelo Corinthians foi no início do segundo tempo. Para Maycon, o Timão voltou do intervalo sem a devida atenção na partida.

A derrota para o Sport quebra uma sequência de cinco jogos do clube alvinegro sem perder. Além disso, o Corinthians segue com um tabu e não vence na Ilha do Retiro desde 2016.

O Timão ainda teve boas chances no primeiro tempo, tendo acertado uma bola na trave com Breno Bidon. "Era um jogo no qual viemos para fazer os três pontos, tentamos jogar mesmo com o gramado bem complicado, tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos o resultado", finalizou Maycon.

Com o resultado, a equipe paulista segue com 29 pontos, em 10º lugar na tabela, e perdeu a chance de se aproximar do G6.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Flamengo. O duelo será no próximo domingo, na Neo Química Arena.

