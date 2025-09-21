Topo

Martinelli marca nos acréscimos, e Arsenal empata com Manchester City, assumindo a vice-liderança do Inglês

21/09/2025 14h40

O Arsenal empatou com o Manchester City por 1 a 1 neste domingo, no Emirates Stadium, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês. Erling Haaland marcou o gol dos visitantes, já Gabriel Martinelli, nos minutos finais do jogo, descontou para os donos da casa.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Arsenal assume a vice-liderança do Campeonato Inglês, somando 10 pontos, atrás apenas do líder invicto Liverpool, com 15 pontos. O Manchester City, por sua vez, sobe para o 9° lugar, com 7 pontos.

? Resumo do jogo

? ARSENAL 1 X 1 MANCHESTER CITY ?

? Competição: Campeonato Inglês

?? Local: Emirates Stadium

? Data: 21 de agosto de 2025 (domingo)

? Horário: 12h30 (de Brasília)

Gols

? Erling Haaland, aos 9? do 1ºT (Manchester City)

? Gabriel Martinelli, aos 48? do 2ºT (Arsenal)

Como foi o jogo?

Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Haaland abriu o placar com um contra-ataque do City. O camisa 9 recebeu passe de Tijjani Reijnders e finalizou com a direita, no canto do goleiro, para colocar o time visitante em vantagem. O Arsenal cresceu na reta final da primeira etapa e criou boas oportunidades, mas parou em Donnarumma, que fez defesas importantes.

Na segunda etapa, os donos da casa seguiram pressionando e dominaram a posse de bola, mas não conseguiram balançar as redes. Até aos 48 minutos, Martinelli, que saiu do banco para mudar o jogo no final do segundo tempo, empatou o jogo. Eberechi Eze lançou a bola da defesa até a área e encontrou Gabriel, que bateu de primeira, encobrindo o Donnarumma.

Próximos jogos

Arsenal

? Port Vale x Arsenal (3ª rodada da Copa da Liga Inglesa)

? Data e horário: 24/09 (quarta-feira) às 16h00 (de Brasília)

? Local: Estádio Vale Park

Manchester City

? Huddersfield Town x Manchester City (3ª rodada da Copa da Liga Inglesa)

? Data e horário: 24/09 (quarta-feira) às 15h45

? Local: The John Smith's Stadium

Veja outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo

  • Bournemouth 0 x 0 Newcastle

  • Sunderland 1 x 1 Aston Villa.

