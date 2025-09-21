Entretenimento! Manny Pacquiao e ex-campeão do UFC reforçam programa da Netflix

Na atualidade, os esportes de combate e o ramo do entretenimento caminham praticamente lado a lado. E a partir desta equação surgem diariamente novas combinações que unem os dois mundos. Desta vez, a 'Netflix', gigante do streaming', contará com o reforço de peso de grandes nomes das artes marciais para promover uma de suas atrações globalmente. Astro do boxe e ex-campeão do UFC, respectivamente, Manny Pacquiao e Robert Whittaker farão parte da terceira edição do reality show 'Physical'.

Veiculado no Brasil com o nome de 'A Batalha dos 100', o reality show é um programa de competição atlética entre os participantes. Com provas diversas que testam agilidade, força, e raciocínio, dentre outras credenciais, 'Physical' se tornou um dos sucessos de audiência da 'Netflix' nos últimos anos. Agora, com estrelas das artes marciais confirmadas (clique aqui), a terceira temporada - que ainda não tem data oficial de lançamento mas deve estrear no fim de 2025 - promete ainda mais emoções para o grande público.

Mudança no formato

Para a temporada que está por vir, o formato de disputa do programa foi alterado. Originalmente uma disputa individual entre os participantes que buscavam uma premiação em dinheiro, o reality agora será um torneio de equipes, separadas em nações. Ao todo, serão oito times e países representados, com seis integrantes cada.

Cada time terá uma espécie de líder, um expoente local da nação. Whittaker e Pacquiao lideram, respectivamente, as equipes da Austrália e Filipinas. As outras seis nações representadas no programa são: Japão, Tailândia, Indonésia, Coréia do Sul, Mongólia e Turquia. Ainda não se sabe se os capitães participarão de fato dos desafios ou se servirão como espécie de mentores dos demais atletas de cada grupo.

Luta e entretenimento

Maior plataforma de streaming do mundo, a 'Netflix' tem, cada vez mais, aliado sua marca com o universo dos esportes de combate. Além de exibir produções audiovisuais do meio, como documentários e programas, a empresa também aposta suas fichas na transmissão ao vivo de cards emblemáticos. Recentemente, de olho na audiência do boxe, a gigante do streaming transmitiu globalmente combates como: Saúl 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford, Mike Tyson vs Jake Paul e Amanda Serrano vs Katie Taylor.

