Veiga celebra fim do jejum de gols pelo Palmeiras: 'convivi com dores'

O meio-campista Raphael Veiga marcou o primeiro gol do Palmeiras na vitória de 4 a 1 sobre o Fortaleza, neste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, e encerrou um jejum. Ele não balançava as redes há três meses.

O último tento anotado pelo jogador havia sido diante do Sporting Cristal, pela Libertadores, em 28 de maio. Na oportunidade, a equipe alviverde venceu por 6 a 0.

Livre de dores

Recentemente, Veiga precisou se afastar dos gramados por um certo período para tratar de um incômodo no púbis. Livre das dores, ele agora se diz pronto para ajudar o Palmeiras.

Esse ano foi difícil, convivi com muitas dores. Eu nunca fui de me machucar muito, mas a gente convive com dor, é inegável isso. Em alguns momentos as dores limitam a gente. Eu ficava pensando se valia a pena ou não parar, querendo ou não joguei com mais dor do que eu estava acostumado, isso limita Veiga

"Que bom que deu certo, que bom que eu parei, estou com a cabeça tranquila. Ninguém gosta de conviver com dor, estressa o jogador. Estou o feliz. Hoje estou sem dor", acrescentou.

O atleta de 30 anos viveu uma noite especial no Allianz Parque. Titular, ele marcou um gol, vestiu a faixa de capitão e foi ovacionado pela torcida palmeirense. O meia, apesar de ter perdido espaço na equipe, tem ciência do que é capaz de fazer quando está 100%.

"Eu sei quem eu sou e o que eu posso fazer. Foi importante para mim esse tempo, essa parada. Sei do que sou capaz quando estou 100%", afirmou.

Marca de Evair

Com o tento diante do Fortaleza, Raphael Veiga igualou uma importante marca do ídolo Evair. Eles agora ocupam o quinto lugar entre os jogadores do Palmeiras com mais bolas na rede no Allianz Parque/Palestra Itália. Ambos têm 54 gols marcados no estádio.

De volta às redes pra alcançar Evair na 5ª posição entre os maiores artilheiros do Estádio Palestra Italia/Allianz Parque, com 54 gols! Avanti, Veiga! 👑💚 pic.twitter.com/lmNPaZ4o05 -- SE Palmeiras (@Palmeiras) September 21, 2025

Números de Raphael Veiga

Veiga vive um ano atípico e detém números aquém do habitual em 2025. Até aqui, são apenas quatro gols e sete assistências em 36 partidas disputadas, 21 como titular.

Ao longo de toda sua passagem pelo Verdão, ele soma 106 tentos em 364 jogos, ocupando a 15ª posição entre os maiores artilheiros da história do clube alviverde.

Próximo jogo do Palmeiras