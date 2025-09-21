Léo Ortiz lamenta chances desperdiçadas pelo Flamengo em empate com o Vasco

O Flamengo empatou com o Vasco por 1 a 1 neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Léo Ortiz lamentou as chances perdidas, que acabaram impedindo o Rubro-Negro de conquistar os três pontos.

Diante dos questionamentos sobre as alterações na equipe titular no clássico, Léo Ortiz foi enfático ao defender o planejamento da comissão técnica. Para ele, o rodízio é uma parte inevitável e necessária da temporada, dada a maratona de jogos e o pouco tempo de recuperação.

"Nós temos um elenco tão qualificado que as alterações vão acontecer durante o ano, não tem o que fazer, é muito jogo, pouco tempo de descanso", afirmou o zagueiro, em entrevista à TV Globo.

Léo Ortiz também destacou a metodologia de trabalho de Filipe Luís, que promove uma integração constante entre todos os atletas, indo contra a ideia de um time titular e um reserva. "A gente está acostumado a jogar com todo mundo durante os treinos, o Filipe é um cara que não costuma colocar titular e reserva", explicou.

Motivos do empate

O zagueiro ainda foi direto ao ponto ao diagnosticar o motivo do empate do Flamengo: a falta de pontaria e uma falha crucial na bola parada.

"O empate de hoje, nós falhamos em não fazer mais gols, tivemos algumas oportunidades claras", analisou o defensor, reconhecendo que o jogo se tornou mais aberto no segundo tempo, com chances para ambos os lados.

O ponto mais lamentado pelo zagueiro foi o gol de empate do Vasco, originado de um escanteio. Léo Ortiz ressaltou a importância desse tipo de jogada em uma competição tão equilibrada, admitindo o erro da equipe em um de seus pontos fortes.

"Sofremos um gol na bola parada, que sabemos que decide campeonato. Em muitos momentos tiramos proveito disso, hoje acabamos pecando nisso e sofrendo o gol", lamentou.

Briga pelo título continua aberta

Apesar do resultado frustrante em um clássico, o discurso de Léo Ortiz foi de total confiança na capacidade de recuperação da equipe. O zagueiro lembrou que o campeonato é longo e que o Flamengo ainda terá confrontos diretos para buscar os pontos perdidos.

"Ficamos com o empate no clássico, mas tem muito campeonato pela frente, tem confronto direto ainda e podemos buscar esses pontos fora de casa também", concluiu o zagueiro, já projetando a sequência da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o Flamengo manteve-se na liderança do Brasileirão, mas viu a diferença para o vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos, cair para dois pontos. Na próxima rodada, o Rubro Negro encara o Corinthans neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes, porém, tem o jogo da volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, nesta quinta-feira, às 21h30, na Argentina. O Flamengo venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1, e precisa apenas de um empate para avançar para a semifinal.