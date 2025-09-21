Leão irritado! Charles do Bronx dispara contra rivais que recusam luta no UFC Rio

Inicialmente escalado para liderar o UFC Rio, no dia 11 de outubro, Charles 'Do Bronx' segue sem adversário confirmado após a lesão de Rafael Fiziev. Enquanto o Ultimate busca nos bastidores um novo nome para encabeçar o duelo, o brasileiro demonstrou irritação com a postura de alguns atletas que, segundo ele, se dizem prontos nas redes sociais, mas recusam o confronto quando são abordados oficialmente.

Em um desabafo publicado nos 'stories' de seu 'Instagram', o ex-campeão dos leves (70 kg) criticou duramente os lutadores que, de acordo com suas palavras, tentam ganhar hype usando seu nome. Mas, quando são contatados pela liga, não mantêm a mesma disposição nos bastidores.

"Não cai nesse papinho desses caras que estão aí: 'Ah, eu vou, eu vou'. Porque o UFC está batendo lá e todos eles falam: 'Não há tempo para bater o peso', 'Não dá pra mim'. Então esse negócio de ficar postando na internet pra ganhar hype, esquece. Esquece porque está ficando feio. Vi um aí colocando não sei o quê, outro falando não sei o quê... Só que, na hora que o UFC liga, o que vocês falam? 'Não dá. Me deu dor de barriga, quebrei o dedo, machuquei a mão'", declarou.

"Então para com esse bagulho que é feio. Eu quero lutar no UFC Rio. Eu que pedi essa luta. Meu adversário se machucou, aí mais uns 10 apareceram dizendo que iam aceitar, e até agora, sempre que o UFC liga, dizem que não dá. Parem com isso, porque está feio. Quer ganhar fama? Vai fazer outra coisa. Não fica dizendo que quer lutar comigo, sendo que é mentira", completou o paulista.

Opções?

O brasileiro Renato Moicano já se colocou à disposição para substituir Fiziev, enquanto Benoit Saint Denis, que havia demonstrado interesse no embate, declinou oficialmente. Segundo o empresário do francês, ele não irá aceitar o desafio, apesar das declarações públicas após a vitória sobre Mauricio Ruffy no UFC Paris.

Até o momento, a organização ainda não confirmou um novo oponente para Do Bronx. Internamente, a intenção é mantê-lo no card do Rio de Janeiro, especialmente por sua forte ligação com os fãs brasileiros e pela importância de sua presença em um evento no país.

