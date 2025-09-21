Julio Casares celebra casamento de filho Julinho com a filha de Faustão

Presidente do São Paulo, Julio Casares comemorou um momento importante de sua vida pessoal. Seu filho, Julinho Casares, de 27 anos, se casou neste sábado com Lara Silva, também de 27 anos, filha do apresentador Fausto Silva.

A propósito, Faustão esteve presente na cerimônia. Auxiliado por uma cadeira de rodas, ele ainda está em recuperação após um período de internação em virtude de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Julio Casares: uma nova filha

Nas redes sociais, o presidente do São Paulo se manifestou neste domingo sobre a cerimônia:

"Filhos criados com amor, dignidade e propósito de vida se unem e se casam. Ganhei mais uma filha. Que orgulho que tenho de vocês Julinho e Lara".

São Paulo em campo

Neste domingo, Casares volta a se concentrar no São Paulo, que entra em campo no Brasileirão 2025 no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.