Topo

Esporte

Julio Casares celebra casamento de filho Julinho com a filha de Faustão

21/09/2025 13h21

Presidente do São Paulo, Julio Casares comemorou um momento importante de sua vida pessoal. Seu filho, Julinho Casares, de 27 anos, se casou neste sábado com Lara Silva, também de 27 anos, filha do apresentador Fausto Silva.

A propósito, Faustão esteve presente na cerimônia. Auxiliado por uma cadeira de rodas, ele ainda está em recuperação após um período de internação em virtude de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Julio Casares: uma nova filha

Nas redes sociais, o presidente do São Paulo se manifestou neste domingo sobre a cerimônia:

"Filhos criados com amor, dignidade e propósito de vida se unem e se casam. Ganhei mais uma filha. Que orgulho que tenho de vocês Julinho e Lara".

São Paulo em campo

Neste domingo, Casares volta a se concentrar no São Paulo, que entra em campo no Brasileirão 2025 no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Onde vai passar Cruzeiro x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Santos x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bortoleto se conforma com 11º lugar no Azerbaijão e destaca aprendizado: 'Andar no limite'

Brasil tem campanha histórica no Mundial de Atletismo em Tóquio

Gabriel Bortoleto analisa final de semana no GP do Azerbaijão: "Aprendizados importantes"

CBF discute fair play financeiro com a Conmebol e faz reaproximação

Polonês rebate Charles do Bronx sobre confronto no UFC Rio

Verstappen vence Grande Prêmio do Azerbaijão e Piastri sofre acidente

Julio Casares celebra casamento de filho Julinho com a filha de Faustão

Em jogo de golaços, São Paulo e Red Bull Bragantino ficam no empate pelo Paulista feminino

São Paulo e Bragantino empatam em duelo de golaços no Paulistão Feminino