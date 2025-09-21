Topo

Esporte

Jesus se irrita e perde o sapato ao chutar bola em direção à torcida do Al-Nassr

Jorge Jesus perde sapato ao chutar bola em direção à arquibancada no Al-Nassr x Al-Riyadh - Reprodução redes sociais
Jorge Jesus perde sapato ao chutar bola em direção à arquibancada no Al-Nassr x Al-Riyadh Imagem: Reprodução redes sociais

Riad

21/09/2025 11h20

Jorge Jesus protagonizou uma cena inusitada, neste sábado, durante a vitória do Al-Nassr por 5 a 1 sobre o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita. Irritado, o técnico português chutou uma bola em direção à arquibancada e acabou perdendo o sapato, que voou longe.

O episódio aconteceu após a torcida vaiar o jogador Al-Amri, que entrou no segundo tempo da partida. Torcedores registraram a cena que mostra o treinador, ex-Flamengo, gesticulando e encarando o público após a reação explosiva. Em seguida, ele recolocou o calçado e retomou a postura na beira do gramado.

No campo, o time não encontrou dificuldades para vencer. Cristiano Ronaldo e João Félix marcaram dois gols cada um, enquanto Coman completou o placar da goleada na terceira rodada da competição. A equipe lidera o campeonato com 100% de aproveitamento, ao lado do Al-Ittihad.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Em jogo de golaços, São Paulo e Red Bull Bragantino ficam no empate pelo Paulista feminino

São Paulo e Bragantino empatam em duelo de golaços no Paulistão Feminino

Onde vai passar Internacional x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Caio Bonfim recupera aliança perdida durante o Mundial de Atletismo de Tóquio

Há 1 ano, Depay estreava pelo Corinthians com vitória e atuação promissora

Clássico francês é adiado e PSG, com 8 indicados, jogará na hora da cerimônia da Bola de Ouro

Organizada do Atlético-MG pressiona elenco após derrota para Botafogo

Onde vai passar Sport x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Empresário afirma que Benoit Saint Denis vs Do Bronx está fora de cogitação

Gallardo confia em virada do River Plate sobre o Palmeiras: 'Difícil, não impossível'

Eficácia faz a diferença para Fluminense superar Vitória no Barradão