Topo

Esporte

João Fonseca fica fora da rodada final da Laver Cup; brasileiros criticam

São Francisco

21/09/2025 15h05

O tenista brasileiro João Fonseca ficou fora da rodada decisiva da Laver Cup, torneio em equipes disputado entre o "Time Europa" e o "Time Mundo", formado por não europeus. Apesar de ter conquistado a primeira vitória do Time Mundo na primeira rodada, Fonseca não foi chamado para disputar partidas no terceiro e último dia do campeonato.

O número 42 do mundo jogou contra o italiano Flavio Cobolli, 25º do ranking da ATP, na última sexta-feira, e venceu por 2 sets a 0. Foi a primeira vitória do Time Mundo, sendo que naquele dia o checo Jakub Mensik havia derrotado o americano Alex Michelsen e o norueguês Casper Ruud bateu o também americano Reilly Opelka.

A vitória de Fonseca ajudou o Time Mundo a passar a frente. No sábado, foram três triunfos de não-europeus: o australiano Alex de Minaur superou o alemão Alexander Zverev; o argentino Francisco Cerúndolo bateu o norueguês Holger Rune e o americano Taylor Fritz venceu o espanhol Carlos Alcaraz, que perdeu uma invencibilidade de 69 partidas.

Ainda assim, Fonseca não foi chamado para as partidas deste domingo. Havia expectativa de que o brasileiro enfrentasse Alcaraz, o atual número 1 do mundo, ou Jakub Mensik.

No post em que anunciou os confrontos de hoje, a organização da Laver Cup recebeu muitas críticas de torcedores brasileiros em relação à ausência de Fonseca.

"Michelsen jogando 4 vezes e João, que deu show, não joga domingo?", reclamou um. "Fonseca x Alcaraz traria toda a atenção do mundo pra essa partida. Uma final de um Grand Slam antecipada na presença de Roger Federer", projetou outro. "Fonseca ganhou do Cerúndulo lá na Argentina. Quem será que tem mais possibilidade de ganhar do Alcaraz? João já venceu o Mensik, colocasse ele então e o australiano contra o Alcaraz", argumentou outro. "Sem Fonseca? Se ta zoando? (sic)", questionou mais um.

Os jogos deste domingo começam às 16h (no horário de Brasília). As partidas finais do torneio serão: Alcaraz/Ruud x Michelsen/Opelka (duplas); Mensik x De Minaur; Alcaraz x Cerundolo e Zverev x Fritz.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Chinês repete 'bolha de ar' e leva ouro no Mundial de natação paralímpica

Alex Poatan revela peso atual antes de revanche contra Ankalaev no UFC 320

João Fonseca fica fora da rodada final da Laver Cup; brasileiros criticam

Americano vence 5.000 m com final avassalador e detona Mundial: 'Me senti roubado nos 1.500'

Palmeiras se reapresenta após goleada e inicia preparação para decisão com River Plate

Martinelli marca nos acréscimos, e Arsenal empata com Manchester City, assumindo a vice-liderança do Inglês

Martinelli marca por cobertura, nos acréscimos, e impede vitória do City sobre o Arsenal

Monaco goleia Metz e assume a vice-liderança do Francês

Transmissão ao vivo de Mirassol x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Barcelona x Getafe pelo Espanhol: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de América-MG x Coritiba pela Série B: veja onde assistir