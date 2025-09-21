João Fonseca fica de fora do última dia de jogos na Laver Cup

O tenista brasileiro João Fonseca não foi escalado para disputar nenhuma partida do último dia de competição da Laver Cup, que se encerra hoje (21).

O que aconteceu

Os capitães da equipe Mundo, Andre Agassi e Patrick Rafter optaram por não escalar o brasileiro nos jogos do último dia, apostando em atletas mais experientes.

Fonseca disputou apenas um jogo na competição, e venceu o italiano Flávio Cobolli por 2 sets a 0, no primeiro dia.

Pelo lado da equipe Europa, o atual número 1 do mundo e grande atração da competição, o espanhol Carlos Alcaraz joga duas vezes neste domingo. Enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo, em partida de simples, e ao lado de Casper Ruud, joga contra a dupla americana Alex Michelsen e Reilly Opelka.

Na Laver Cup, os tenistas divididos entre equipe Europa e equipe Mundo jogam por três dias, com partidas de pontuações distintas: no primeiro dia, cada triunfo vale um ponto; no sábado, dois; e no domingo, três pontos.

Vinte e quatro pontos estão em disputa. A primeira equipe a conquistar 13 pontos, é sagrada campeã no torneio. Em caso de empate ao final do último dia (12 a 12), uma partida extra, de duplas, será disputada para definir a equipe vencedora.