Jean Silva desabafa sobre polêmicas antes da derrota para Diego Lopes

Alguns dias após sofrer seu primeiro revés no Ultimate, Jean Silva usou as redes sociais para se pronunciar sobre o momento delicado da carreira. Em um 'story' publicado em seu perfil no 'Instagram', o atleta da equipe 'Fighting Nerds' mostrou-se introspectivo ao comentar as críticas que passou a receber após a derrota para Diego Lopes, no Noche UFC.

Reconhecido pelo estilo provocador e adepto do 'trash talk', 'Lord', como é apelidado, adotou uma postura mais contida ao refletir sobre sua preparação para o confronto. O catarinense revelou ter escutado, tanto de fãs quanto de pessoas próximas, que aparentava estar triste durante o camp e demonstrando certa arrogância antes da luta.

"Poxa. Vou escutar um pouco de todo mundo, um pouco de cada um. Várias pessoas falando que eu fui desumilde, que eu estava triste no camp. Vi uns comentários assim, de que eu não parecia feliz. Pessoas perto de mim também toda hora falavam algo parecido, então vou rever algumas coisas, descansar como eu estou fazendo. Caso eu não mude meu jeito em nada, é porque eu nunca me achei desumilde. Mas se eu mudar alguma coisa, talvez eu estivesse fazendo alguma coisa errada", desabafou.

Hype freado

Jean foi superado por nocaute técnico no segundo round da luta principal do evento, realizado em San Antonio (EUA). A disputa foi marcada por grande expectativa e tensão, com provocações mútuas durante a semana da luta. No entanto, quem se destacou dentro do octógono foi Diego Lopes, que confirmou o bom momento e consolidou seu nome como um dos principais da divisão dos penas (66 kg).

A derrota encerrou a invencibilidade do brasileiro no UFC e pode representar um ponto de virada em sua trajetória. Reflexivo, Jean indicou que deve aproveitar o tempo fora do octógono para reavaliar sua postura, antes de planejar o retorno ao cage. Apesar disso, já tem data e oponente em mente: Yair Rodriguez em dezembro.

