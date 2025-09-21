Itália e Bélgica vencem e vão se reencontrar no Mundial de Vôlei Masculino

Itália e Bélgica venceram seus confrontos neste domingo pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino e avançaram à próxima fase da competição.

Itália domina a Argentina

Com autoridade, a seleção da Itália venceu a Argentina por 3 sets a 0 neste domingo. As parciais foram 23-25, 20-25 e 22-25, em um jogo de controle técnico e consistência defensiva dos italianos.

Bélgica supera a Finlândia

Na outra partida do dia, a Bélgica também garantiu vaga nas quartas de final ao derrotar a Finlândia por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 25-17 e 25-21. Os belgas mostraram força no saque e eficiência no bloqueio.

? Reencontro entre Itália e Bélgica

Com os resultados, Itália e Bélgica se enfrentam novamente nas quartas de final. As duas seleções já se encontraram na primeira fase, em um duelo equilibrado vencido pelos belgas por 3 a 2. O reencontro promete ser um dos jogos mais disputados da próxima etapa.

Polônia e Turquia também estão classificados às quartas de final.