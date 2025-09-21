Topo

Esporte

Internacional x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Beira-Rio recebe o clássico neste fim de semana - Luiza Diniz / Sport Club Internacional
Beira-Rio recebe o clássico neste fim de semana Imagem: Luiza Diniz / Sport Club Internacional
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 05h30

Internacional e Grêmio entram em campo hoje, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta —para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Relacionadas

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos da 23ª rodada do torneio

Dores santistas, trapalhada do Grêmio e força aérea do Fla recheiam rodada

10 minutos que valem 598 dias: retorno de atacante comove time do Palmeiras

Gre-Nal 448 é uma oportunidade de recuperação para os clubes. Inter e Grêmio buscam melhorar o rendimento para crescer no nacional.

O Inter perdeu três dos últimos quatro confrontos pelo Brasileirão. O Colorado vem de uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras.

O Grêmio venceu apenas um dos últimos cinco compromissos no nacional. O Tricolor recebeu o Mirassol na rodada passada e foi superado por 1 a 0.

Internacional x Grêmio -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Transmissão ao vivo do GP do Azerbaijão de F1 2025: veja onde assistir

Pressionados, Internacional e Grêmio travam 'Gre-Nal' com ameaça para os técnicos

Contra o Sport, quem deve ser o parceiro de Yuri no ataque do Corinthians?

Palmeiras x River: Abel evita lembrar drama de 2021 antes de novo encontro no Allianz

Celebração de mães e filhas fecha etapa capixaba do Circuito Mundial com chave de ouro

Aposta do Santos, Lautaro Díaz já foi carrasco do São Paulo

Crespo deve poupar titulares do São Paulo para clássico com Santos? Vote!

Santos sem Neymar e São Paulo com cabeça na LDU fazem clássico pelo Brasileirão

'Nos usaram': Emiliano Díaz reflete 5 meses após demissão no Corinthians

Flamengo x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Remo espalha 'olheiros' para achar talentos e projeta colher frutos em 2032