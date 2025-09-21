Topo

Inter perde pênalti no fim e Grêmio vence jogo maluco com choro e VAR


André Henrique comemora gol marcado pelo Grêmio contra o Internacional no Brasileirão Imagem: Liamara Polli/AGIF
21/09/2025 19h45

De virada, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 2 no clássico gaúcho deste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Beira-Rio.

Carlos Vinicius e André Henrique, ambos de cabeça, e Alysson, no segundo tempo, anotaram para o Tricolor. Alan Patrick, duas vezes de pênalti, marcou os gols do Inter. No último minuto, Alan Patrick teve a chance de fazer o terceiro de pênalti, mas mandou na trave.

O zagueiro Noriega, envolvido nos pênaltis marcados, chorou após a marcação da segunda penalidade. Os lances aconteceram com 18 e 48 minutos da etapa inicial.

Além da atuação do VAR nos pênaltis, o árbitro de vídeo também apareceu para a expulsão de Arthur. O volante gremista pisou em Carbonero e havia levado apenas amarelo, mas a cor mudou após análise do árbitro.

Fora das copas, as equipes gaúchas têm apenas o Brasileirão na temporada. O Grêmio volta a campo já no meio da semana, contra o Botafogo, enquanto o Inter pega o Juventude no próximo sábado.

Como foi o jogo

Pênalti polêmico. Na marca de 15 minutos, Noriega desarmou Bernabei na área e deixou o jogador colorado no chão. Marcelo de Lima Henrique foi chamado pelo VAR e assinalou o pênalti, gerando muita reclamação por parte dos gremistas. No lance, Bernabei parece dobrar a perna antes do contato do zagueiro gremista.

Empate acontece rápido. A reação do Grêmio saiu após boa jogada do estreante Willian com Marlon, resultando no primeiro gol de Carlos Vinicius com a camisa tricolor. O atacante vibrou muito após balançar a rede depois de um ano e meio - a última vez havia sido em março de 2024, pelo Galatasaray.

Segunda penalidade. Noriega esticou o braço na área e encostou a mão na bola ao tentar desviar de cabeça. Repetindo o roteiro do primeiro gol, Alan Patrick deixou o Inter na frente do placar após a confirmação do pênalti no VAR.

Grêmio responde de novo. Ainda mais rápido do que no primeiro empate, dessa vez a reação aconteceu dois minutos depois da comemoração colorada. André Henrique, que entrou no lugar de Carlos Vinícius, cabeceou para o gol na assistência de Willian cobrando escanteio.

Virada. Um jogo travado diminuiu os lances de perigo no segundo tempo, mas um contra-ataque colocou fogo na reta final da partida. Alysson, que havia acabado de entrar no lugar de Pavón, foi iluminado para aproveitar o primeiro lance com a bola finalizando em gol.

Bernabei expulso. Já nos acréscimos, o argentino levou o segundo amarelo e deixou o campo mais cedo. Mesmo enquanto estava com um a menos, o Grêmio conseguiu segurar o Inter com boa atuação de Tiago Volpi. O goleiro salvou três vezes na reta final e garantiu a vitória gremista.

Pênalti no último minuto. No último lance, André Henrique derrubou Aguirre e o pênalti foi marcado na hora. Dessa vez, Alan Patrick perdeu mandando para a trave e Borré não aproveitou o rebote.

Lances de destaque

1x0. De pênalti, Alan Patrick acertou em cheio o canto direito e abriu o placar. Volpi chegou a encostar na bola, mas não evitou.

1x1. Marlon recebeu de Willian na esquerda e foi até a linha de fundo buscando o cruzamento. Carlos Vinicius subiu mais do que a zaga e deixou tudo igual.

Perdeu! Tabata avançou pela direita e cruzou na área para Carbonero que dominou livre, de frente para o gol, e isolou por cima.

2x1. Novamente de pênalti, Alan Patrick mudou o lado e estufou a rede deslocando Volpi.

2x2. Willian bateu escanteio na primeira trave e André Henrique tocou de cabeça empatando o jogo.

Passou perto! Aguirre lançou para a área e Borré se esticou para desviar com a perna, mas a bola passou raspando com muito perigo na trave direita de Volpi.

2x3. Do banco para a virada! Em contra-ataque gremista, Alysson passou pela marcação e bateu rasteiro para o fundo do gol.

Ficha Técnica
Internacional 2 x 3 Grêmio

Campeonato Brasileiro -- 24ª rodada
Data e horário: 21 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
Assistentes: Neuza Ines Back e Nailton Junior de Sousa Oliveira
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Bernabei (dois amarelos), Aguirre, Juninho, Ricardo Mathias (INT); Mano Menezes (técnico), André Henrique (GRE)
Cartão vermelho: Arthur (GRE) e Bernabei (INT)

Gols: Alan Patrick (21'/1ºT e 50'/1ºT), Carlos Vinicius (29'/1ºT), André Henrique (52'/1ºT), Alysson (17'/2ºT)

Inter: Rochet; Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabéi; Richard (Luis Otávio), Alan Rodríguez (Bruno Henrique) (Ricardo Mathias), Bruno Tabata (Romero), Carbonero e Alan Patrick; Borré. Técnico: Roger Machado

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Noriega e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur Melo e Edenílson (Cristaldo); Willian (Cristian Olivera), Carlos Vinícius (André Henrique) e Pavón (Alysson). Técnico: Mano Menezes

