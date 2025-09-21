Topo

Inter erra pênalti nos acréscimos, e Grêmio vence clássico eletrizante

21/09/2025 19h44

Neste domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Grêmio visitou o Internacional no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão, e venceu por 3 a 2, de virada, em clássico eletrizante. Carlos Vinícius, André Henrique e Alysson anotaram para o Tricolor gaúcho, enquanto Alan Patrick (2) descontou o prejuízo. O atleta do Colorado teve a chance de deixar tudo igual nos acréscimos, mas acertou a trave em cobrança de pênalti.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Grêmio, que ainda teve Arthur expulso aos 32 minutos da etapa final, voltou a vencer após três jogos. Assim, alcançou 28 pontos, ultrapassou o Internacional e assumiu o 12º lugar na tabela. Já o Colorado completou o segundo jogo sem triunfar e caiu para 13º, com os mesmos 27 somados.

? Resumo do jogo

? INTERNACIONAL 2 x 3 GRÊMIO ?

? Competição: 24ª rodada do Brasileirão

?? Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 17h30 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Alexandro Bernabei, Braian Aguirre, José Carlos Ferreira e Ricardo Mathias (Internacional)

? Cartões vermelhos: Alexandro Bernabei (Internacional); Arthur (Grêmio)

Arbitragem

  • Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

  • Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols

  • ? Alan Patrick, aos 21? do 1ºT (Internacional)

  • ? Carlos Vinícius, aos 29? do 1ºT (Grêmio)

  • ? Alan Patrick, aos 51? do 1ºT (Internacional)

  • ? André Henrique, aos 53? do 1ºT (Grêmio)

  • ? Alysson, aos 22? do 2ºT (Grêmio)

?Internacional

Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Alexandro Bernabei; Alan Rodríguez (Bruno Henrique, Ricardo Mathias) e Richard; Bruno Tabata (Óscar Romero), Alan Patrick e Johan Carbonero; Borré

Técnico: Roger Machado

?Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Edenílson (Franco Cristaldo), Cuellar (Douglas Moreira) e Arthur; Cristian Pavón (Cristian Olivera), Willian (Alysson) e Carlos Vinícius (André Henrique)

Técnico: Mano Menezes

Os gols

O placar foi aberto aos 21 minutos, com Alan Patrick, de pênalti. O atleta optou por chutar no canto direito de Volpi. O goleiro gremista até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu a defesa.

O empate do Grêmio veio ainda no primeiro tempo, aos 29. Carlos Vinícius aproveitou o cruzamento de Marlon e desviou de cabeça para o fundo das redes.

O Internacional ficou em vantagem novamente, aos 51. Alan Patrick, novamente de pênalti, marcou para o Colorado.

O Grêmio não desistiu e buscou novo empate ainda na etapa inicial. Aos 53, André cobrou escanteio na cabeça de Willian, que não perdoou.

A virada Tricolor veio aos 22. André lançou para Alysson, que ganhou da defesa adversária, cortou para o pé esquerdo e mandou para as redes, sem chances de defesa para Rochet.

Alan Patrick, já nos acréscimos, teve a chance de deixar tudo igual novamente, mas acertou a trave na terceira cobrança de pênalti na partida.

Próximos jogos

Internacional

  • Enfrenta o Juventude no próximo sábado (27), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão

Grêmio

  • Joga contra o Botafogo na próxima quarta-feira (24), às 19h30, na Arena do Grêmio. O jogo é válido pela 16ª rodada do Brasileirão

