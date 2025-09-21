Topo

Inter de Milão bate Sassuolo e volta a vencer no Italiano

21/09/2025 17h45

Neste domingo, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o Sassuolo no estádio Giuseppe Meazza, triunfou por 2 a 1 e voltou a vencer na competição. Dimarco e Tarik (contra) balançaram as redes para os mandantes, enquanto Walid descontou para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos seis pontos, agora na 10ª colocação do torneio nacional, e voltou a somar três pontos após duas derrotas seguidas (Udinese e Juventus). Do outro lado, o Sassuolo permaneceu com três somados, na 13ª posição.

? Resumo do jogo

INTER DE MILÃO 2 x 1 SASSUOLO

? Competição: 4ª rodada do Campeonato Italiano

?? Local: estádio Giuseppe Meazza

? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Dimarco, aos 14? do 1ºT (Inter de Milão)

  • ? Tarik, aos 36? do 2ºT (Inter de Milão)

  • ? Walid, aos 39? do 2ºT (Inter de Milão)

Como foi o jogo

O primeiro gol da partida foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo, pela Inter de Milão. Ao receber pela ponta esquerda, Sucic rolou para Dimarco, que arrematou firme para marcar.

A Inter de Milão aumentou sua vantagem aos 36 minutos da etapa complementar, quando Tarik desviou finalização de Lautaro contra a própria meta e fez contra.

O Sassuolo descontou três minutos depois. Após tabelar com Berardi na entrada da área, Walid recebeu cara cara com Martinez e concluiu rasteiro.

Próximos jogos

Inter de Milão

  • Enfrenta o Cagliari, pela quinta rodada do Campeonato Italiano

Sassuolo

  • Enfrenta o Como, pela segunda rodada da Copa da Itália

