Inter de Milão bate Sassuolo e volta a vencer no Italiano
Neste domingo, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o Sassuolo no estádio Giuseppe Meazza, triunfou por 2 a 1 e voltou a vencer na competição. Dimarco e Tarik (contra) balançaram as redes para os mandantes, enquanto Walid descontou para os visitantes.
Situação da Tabela
Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos seis pontos, agora na 10ª colocação do torneio nacional, e voltou a somar três pontos após duas derrotas seguidas (Udinese e Juventus). Do outro lado, o Sassuolo permaneceu com três somados, na 13ª posição.
Resumo do jogo
INTER DE MILÃO 2 x 1 SASSUOLO
Competição: 4ª rodada do Campeonato Italiano
Local: estádio Giuseppe Meazza
Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- Dimarco, aos 14? do 1ºT (Inter de Milão)
- Tarik, aos 36? do 2ºT (Inter de Milão)
- Walid, aos 39? do 2ºT (Inter de Milão)
Como foi o jogo
O primeiro gol da partida foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo, pela Inter de Milão. Ao receber pela ponta esquerda, Sucic rolou para Dimarco, que arrematou firme para marcar.
A Inter de Milão aumentou sua vantagem aos 36 minutos da etapa complementar, quando Tarik desviou finalização de Lautaro contra a própria meta e fez contra.
O Sassuolo descontou três minutos depois. Após tabelar com Berardi na entrada da área, Walid recebeu cara cara com Martinez e concluiu rasteiro.
Próximos jogos
Inter de Milão
- Enfrenta o Cagliari, pela quinta rodada do Campeonato Italiano
Sassuolo
- Enfrenta o Como, pela segunda rodada da Copa da Itália