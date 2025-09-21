Inter de Milão bate Sassuolo e volta a vencer no Italiano

Neste domingo, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o Sassuolo no estádio Giuseppe Meazza, triunfou por 2 a 1 e voltou a vencer na competição. Dimarco e Tarik (contra) balançaram as redes para os mandantes, enquanto Walid descontou para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos seis pontos, agora na 10ª colocação do torneio nacional, e voltou a somar três pontos após duas derrotas seguidas (Udinese e Juventus). Do outro lado, o Sassuolo permaneceu com três somados, na 13ª posição.

Resumo do jogo

INTER DE MILÃO 2 x 1 SASSUOLO

Competição: 4ª rodada do Campeonato Italiano



Local: estádio Giuseppe Meazza



Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

Dimarco, aos 14? do 1ºT (Inter de Milão)

Dimarco, aos 14? do 1ºT (Inter de Milão) Tarik, aos 36? do 2ºT (Inter de Milão)

Tarik, aos 36? do 2ºT (Inter de Milão) Walid, aos 39? do 2ºT (Inter de Milão)

Como foi o jogo

O primeiro gol da partida foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo, pela Inter de Milão. Ao receber pela ponta esquerda, Sucic rolou para Dimarco, que arrematou firme para marcar.

A Inter de Milão aumentou sua vantagem aos 36 minutos da etapa complementar, quando Tarik desviou finalização de Lautaro contra a própria meta e fez contra.

O Sassuolo descontou três minutos depois. Após tabelar com Berardi na entrada da área, Walid recebeu cara cara com Martinez e concluiu rasteiro.

Próximos jogos

Inter de Milão

Enfrenta o Cagliari, pela quinta rodada do Campeonato Italiano

Sassuolo