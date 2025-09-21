Hulk, do Atlético-MG, não marca com bola rolando no Brasileirão há quase um ano

Destaque do Atlético-MG, o atacante Hulk não balança as redes com a bola rolando pelo Campeonato Brasileiro há quase um ano. Mesmo sendo o artilheiro do Galo em 2025, o capitão da equipe de Sampaoli sofre uma longa seca de gols com bola rolando.

No último sábado, o Atlético-MG perdeu para o Botafogo por 1 a 0, apesar de estar com um jogador a mais durante o segundo tempo. Hulk teve partida tímida, com apenas quatro finalizações, não acertando o alvo nenhuma vez, de acordo com dados do Sofascore.

Seca com a bola rolando...

O baixo aproveitamento com a bola rolando no Brasileirão é frequente desde o dia 22 de setembro de 2024. Nesta data, Hulk marcou o terceiro gol do Atlético-MG na vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. O levantamento foi realizado pelo DataFut.

Desde então, Hulk entrou em campo 26 vezes pelo Campeonato Brasileiro e marcou seis vezes, todas de bolas paradas. No período, o atacante também deu cinco assistências.

Veja todos os gols que Hulk marcou no Brasileirão desde setembro de 2024