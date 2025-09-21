Topo

Esporte

Há 1 ano, Depay estreava pelo Corinthians com vitória e atuação promissora

21/09/2025 12h39

No dia 21 de setembro de 2024, o atacante Memphis Depay fez sua estreia pelo Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Na época, o clube paulista estava pressionado e na zona de rebaixamento, mas Depay foi um dos líderes da reação que culminou na classificação para a Libertadores.

Memphis Depay: números da estreia

Mesmo atuando por apenas 23 minutos, Depay mostrou qualidade e intensidade. Confira os principais números da sua estreia:

  • Finalizações no gol: 1

  • Chutes bloqueados: 1

  • Dribles (certos): 3 (1)

  • Grandes chances perdidas: 1

  • Ações com a bola: 17

  • Passes certos: 9/9 (100%)

  • Passes longos (certos): 1 (1)

  • Duelos pelo chão (ganhos): 4 (2)

  • Perda da posse de bola: 3

Impacto imediato

A atuação de Memphis Depay, mesmo em poucos minutos, foi considerada promissora. Com 100% de aproveitamento nos passes, participação ofensiva e movimentação intensa, o jogador ajudou a consolidar a vitória e iniciou sua trajetória como peça importante na recuperação do Corinthians.

Além disso, Memphis participou do fim de jejum de títulos. O Corinthians conquistou Paulistão 2025, batendo na final o Palmeiras, seu maior rival.  Agora, o clube espera avançar na Copa do Brasil - disputa a semifinal contra o Cruzeiro.

