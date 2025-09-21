Há 1 ano, Depay estreava pelo Corinthians com vitória e atuação promissora

No dia 21 de setembro de 2024, o atacante Memphis Depay fez sua estreia pelo Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Na época, o clube paulista estava pressionado e na zona de rebaixamento, mas Depay foi um dos líderes da reação que culminou na classificação para a Libertadores.

Memphis Depay: números da estreia

Mesmo atuando por apenas 23 minutos, Depay mostrou qualidade e intensidade. Confira os principais números da sua estreia:

Finalizações no gol : 1

: 1 Chutes bloqueados : 1

: 1 Dribles (certos) : 3 (1)

: 3 (1) Grandes chances perdidas : 1

: 1 Ações com a bola : 17

: 17 Passes certos : 9/9 ( 100% )

: 9/9 ( ) Passes longos (certos) : 1 (1)

: 1 (1) Duelos pelo chão (ganhos) : 4 (2)

: 4 (2) Perda da posse de bola: 3

Impacto imediato

A atuação de Memphis Depay, mesmo em poucos minutos, foi considerada promissora. Com 100% de aproveitamento nos passes, participação ofensiva e movimentação intensa, o jogador ajudou a consolidar a vitória e iniciou sua trajetória como peça importante na recuperação do Corinthians.

Além disso, Memphis participou do fim de jejum de títulos. O Corinthians conquistou Paulistão 2025, batendo na final o Palmeiras, seu maior rival. Agora, o clube espera avançar na Copa do Brasil - disputa a semifinal contra o Cruzeiro.