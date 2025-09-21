Guilherme vê 'cobrança justa' e agradece apoio após desencantar no clássico

Após três jogos sem marcar, Guilherme desencantou e deu a vitória ao Santos sobre o São Paulo, hoje. Depois da partida, o atacante agradeceu o apoio dos torcedores na Vila Belmiro após o gol.

O que aconteceu

O jogador admitiu que passou por momentos difíceis recentemente. Ele foi um dos principais alvos dos torcedores santistas na série de quatro jogos sem vitórias antes do clássico com o São Paulo.

Guilherme ponderou, no entanto, que o torcedor tem razão em cobrar. Para o atacante, as expectativas colocadas sobre ele são resultado do bom desempenho em 2024 e no início de 2025.

Além do apoio dos torcedores na Vila Belmiro hoje, Guilherme apontou outro suporte. O atacante disse que foi abraçado pelo grupo de jogadores e pela comissão técnica.

Feliz pelo gol. Até me emociono porque passei uns dias difíceis, mas faz parte. importante é trabalhar no secreto, quieto, como eu fiz. Quero ressaltar que eu fui abraçado dentro do CT, na Vila. Depois que passou, fui muito abraçado pela torcida também. Quero dividir a vitória com os companheiros e torcedores.