Guilherme se emociona e celebra gol decisivo em clássico após "dias difíceis" no Santos

O Santos venceu o São Paulo por 1 a 0, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Autor do gol decisivo, Guilherme se emocionou após a partida. O atacante relembrou os dias difíceis que enfrentou, especialmente quando foi duramente cobrado pela torcida.

"Feliz. Primeiro agradecer ao senhor, se não fosse a graça de Deus nada estaria acontecendo. Até me emociono, vocês sabem que o Amado passou dias difíceis. Faz parte, o importante é trabalhar quieto, como fiz. O que eu fui abraçado dentro do CT e na Vila, com o torcedor... Depois que passou, fui muito abraçado. Quero dividir isso com a torcida e com os companheiros", disse ao SporTV.

"Eu acho que a cobrança sempre é justa. Eu preciso entender a responsabilidade que foi criada dentro do Santos. Feliz de ter sido artilheiro no ano passado e ajudar neste ano. O importante é como eles estão nos ajudando, a torcida é um 12º jogador", completou.

O camisa 11 ainda falou sobre a situação do Alvinegro Praiano no Campeonato Brasileiro. Ele parabenizou o técnico Juan Pablo Vojvoda, que alcançou seu primeiro triunfo no comando do time.

"Eu acho que estamos no caminho certo. Há uma crescente. Estamos evoluindo, hoje a vitória foi merecida, na minha opinião fomos superiores ao São Paulo. O professor Vojvoda está de parabéns, o empenho dos jogadores também. Com todo mundo junto, vai dar tudo certo e vamos acabar bem", finalizou.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos ganha um respiro na luta contra o rebaixamento. O clube pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Próximo jogo do Santos