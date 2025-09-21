Guardiola reconhece desgaste do City diante do Arsenal

Em um dos confrontos mais aguardados da Premier League, Arsenal e Manchester City empataram neste domingo em 1 a 1 no Emirates Stadium, pela quinta rodada do campeonato. Para o técnico Pep Guardiola, o saldo do jogo foi positivo.

"Eles foram melhores e nós estávamos cansados. Jogamos uma partida emocional contra o Napoli e depois tivemos quatro ou cinco horas para chegar a Londres", disse o treinador, citando a maratona depois do confronto do meio de semana pela Champions League.

City: começo animador

O City abriu o placar logo aos 9 minutos com Erling Haaland, após jogada de contra-ataque conduzida por Bernardo Silva. A equipe de Guardiola adotou uma postura mais defensiva ao longo da partida, recuando suas linhas e apostando em transições rápidas.

"Não podemos fazer uma análise sem falar sobre o que aconteceu esta semana. Jogamos partidas difíceis contra United e Napoli. Palmas para o time e pela resiliência. Quando você não é eficaz na pressão, sempre é difícil. Acho que o resultado foi justo".

Empate no fim

No entanto, o Arsenal dominou territorialmente e foi premiado pela insistência. Nos acréscimos, Eberechi Eze lançou Martinelli, que aproveitou a subida da linha defensiva do City e encobriu o goleiro Gianluigi Donnarumma com precisão.

"Foi muito difícil, mas estivemos lá. Tivemos que ser muito fortes mentalmente e conseguimos", completou Guardiola.