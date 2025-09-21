Verstappen domina e líder Piastri sai zerado após batida no Azerbaijão

Max Verstappen venceu a segunda corrida seguida na Fórmula 1, de ponta a ponta, no pior fim de semana dos líderes do campeonato, a McLaren, logo na primeira corrida em que eles podiam conquistar o campeonato de construtores. George Russell, da Mercedes, foi o segundo colocado, mesmo sofrendo com uma infecção por toda a semana. E Carlos Sainz, da Williams, conseguiu converter sua segunda posição no grid no seu primeiro pódio pela equipe inglesa.

A corrida durou apenas algumas voltas para o líder do campeonato, Oscar Piastri. O australiano primeiro queimou a largada, soltando a embreagem antes das luzes se apagarem, depois teve uma largada ruim, caiu para último e, tentando se recuperar, bateu sozinho, causando um Safety Car logo na primeira volta da corrida.

Drama on the first lap!



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ?#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL -- Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Piastri, contudo, segue na liderança do campeonato, agora com 25 pontos de vantagem. Seu rival, Lando Norris, passou a maior parte da prova preso atrás de Charles Leclerc. O inglês chegou a andar em quarto lugar e tentava parar antes que o terceiro colocado Yuki Tsunoda para ultrapassá-lo nos boxes. Mas a parada da McLaren foi lenta e Norris acabou perdendo posições para Liam Lawson e Leclerc.

Ele conseguiu passar o monegasco, mas não passou da sétima colocação, conseguindo descontar apenas seis pontos da vantagem de Piastri naquela que foi a pior corrida da McLaren at[e aqui no ano.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 13º, chegou em 11º. O piloto da Sauber fez boas ultrapassagens no meio do pelotão, mas não tinha ritmo para lutar com a Racing Bulls de Isack Hadjar por uma posição nos pontos.

O GP do Azerbaijão foi uma corrida bem mais tranquila depois das seis bandeiras vermelhas, um recorde, na classificação. A prova teve apenas um SC, causado por Piastri, mas foi uma prova com várias ultrapassagens, por conta dos carros que estavam largando fora do posição justamente por conta da classificação acidentada.

O piloto que mais lucrou com a posição inesperada da classificação foi Sainz, que conquistou o primeiro pódio "real" para a Williams desde o GP do Azerbaijão de 2017, com Lance Stroll. A equipe também tinha subido ao pódio no GP da Bélgica de 2021, prova marcada pela chuva torrencial que impediu que houvesse uma largada. O espanhol comemorou o pódio como se fosse uma vitória.

Não consigo descrever o quão feliz estou, o quão bom isso é. É ainda melhor do que o meu primeiro pódio. Lutamos muito o ano todo. E finalmente hoje, acabamos de provar que, quando temos a velocidade que tivemos o ano todo e tudo se encaixa, podemos fazer coisas incríveis juntos.

Carlos Sainz, da Williams

Já Verstappen conquistou seu quinto grand chelem na carreira, empatando com Michael Schumacher. Isso significa que ele largou na pole, liderou todas as voltas, venceu e fez a volta mais rápida, ou seja, obteve o resultado perfeito em um GP.

Acho que este fim de semana foi incrível para nós. Claro que o último fim de semana já foi ótimo. Para nós, vencer aqui novamente é simplesmente fantástico. E acho que também na corrida o carro estava funcionando muito bem com os dois compostos, tínhamos ar limpo o tempo todo e podíamos cuidar dos pneus. Sim, foi bem tranquilo.

Max Verstappen, vencedor do GP do Azerbaijão

Com as duas vitórias seguidas, Verstappen tirou 40 pontos na sua desvantagem para o líder, mas ainda está 69 pontos atrás. A próxima etapa da Fórmula 1 será em duas semanas, nas ruas de Singapura. Faltam sete etapas para o final do mundial.

Confira o resultado do GP do Azerbaijão

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2º George Russell (ING/Mercedes)

3º Carlos Sainz (ESP/Williams)

4º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

5º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

6º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)

7º Lando Norris (ING/McLaren)

8º Lewis Hamilton (ING/Ferrari)

9º Charles Leclerc (MON/Ferrari)

10º Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

11º Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

12º Oliver Bearman (ING/Haas)

13º Alex Albon (TAI/Williams)

14º Esteban Ocon (FRA/Haas)

15º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

16º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber)

17º Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

18º Pierre Gasly (FRA/Apline)

19º Franco Colapinto (ARG/Alpine)

20º Oscar Piastri (AUS/McLaren) - abandonou