Gabriel Bortoleto analisa final de semana no GP do Azerbaijão: "Aprendizados importantes"

O circuito de Baku, no Azerbaijão, recebeu neste fim de semana as disputas da 17ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Seguindo a sua trajetória de crescimento na competição, o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, mostrou consistência durante todo o fim de semana e concluiu a etapa na 11ª colocação.

"Foi uma corrida intensa, sempre perto de outros carros e muito perto dos muros o tempo todo. Acho que entregamos tudo o que tínhamos em mente hoje, com a 11ª colocação sendo o máximo que podíamos alcançar. Foi um fim de semana complicado para nós no geral, e acho que não teríamos ritmo suficiente para lutar em posições mais altas. Mesmo assim, continuamos pressionando, conseguimos maximizar o que tínhamos e levamos para casa alguns aprendizados importantes", disse Gabriel Bortoleto.

A challenging weekend of on-track battles in Baku ?? Gabi just missed out on points in P11, with Nico finishing P16. The team's focus now shifts to Singapore ??#AzerbaijanGP pic.twitter.com/gp5GLUdoVT ? Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) September 21, 2025

"Estar no limite o fim de semana inteiro e ter entregue o carro de volta para a equipe sem nenhum arranhão faz parte do que podemos tirar de positivo daqui. Em alguns fins de semana você consegue lutar, em outros nem tanto, mas correr é assim. Agora, voltamos nosso foco para Cingapura, daqui a duas semanas", acrescentou.

Primeiros reinos livres

A programação do fim de semana, como de costume, teve início na sexta-feira com as duas primeiras sessões de treinos livres. Bortoleto completou 40 voltas no combinado geral do dia. Diante de uma das pistas de maior extensão no ano, o brasileiro trabalhou bastante com sua equipe de engenharia em busca da melhor performance e confiabilidade para o carro #5.

Na primeira sessão, Gabriel concluiu na 14ª posição e, na segunda, no 15º lugar.

"No geral, foi um dia decente, apesar das condições difíceis. Vários pilotos foram para a área de escape - eu também tive alguns desses momentos -, mas isso faz parte do esforço para chegar ao limite. O lado positivo é que aprendemos muito sobre nossos limites, e isso nos deu algo sólido para construir antes da classificação. Me senti bem com o trabalho", comentou o piloto após o primeiro dia.

Classificação

De volta ao mais veloz circuito de rua da temporada, no sábado, o piloto da Sauber entrou no circuito para o terceiro treino livre e, em seguida, a classificação para definir as posições de largada da corrida de domingo. Diante de uma pista que variava muito suas condições de limpeza e, também, com rajadas de vento de mais de 80 km/h, era difícil conseguir um momento de pilotagem perfeita.

Reflexo disso foram nada menos que seis interrupções durante a tomada de tempos, o que fez com que o tempo total da atividade ultrapassasse horas. Bortoleto conseguiu levar seu carro ao Q2. Com a marca de 1m42s277, ele conseguiu a 13ª posição para a largada da corrida deste domingo.

"Não consegui a volta perfeita na classificação. Perdi tempo na última curva e, com o vento, foi complicado para encaixar tudo. Foi um resultado decente diante do contexto, mas, como piloto, você sempre vai querer o melhor resultado. Fiquei um pouco decepcionado, mas acho que era isso que podíamos alcançar hoje. Acredito que podemos ter um desempenho sólido na corrida e, quem sabe, lutar por pontos novamente", analisou.

GP do Azerbaijão

Pontualmente às 8 horas (de Brasília) deste domingo, foi autorizada a largada do GP do Azerbaijão. Bortoleto, em bom movimento, conseguiu ganhar logo uma posição, pulando para o 12º lugar.

Ainda na primeira volta, o Safety Car foi acionado para remover o carro de Oscar Piastri, que ficou em um dos muros. Três voltas depois, a corrida recomeçou e, daí por diante, não mais foi interrompida. Sempre com os carros do meio do pelotão muito próximos, a estratégia de gerenciamento dos pneus e o momento exato do pit-stop fizeram grande diferença para o resultado final da prova.

O carro #5, que largou com pneus duros, parou para a troca de pneus obrigatória na volta 27, quanto colocou os pneus de compostos médios que seguiram no carro até a bandeirada final. Bortoleto, que voltou da parada no 16º lugar, conseguiu fazer belas ultrapassagens e, ao final das 51 voltas, concluiu a corrida na 11ª posição.