Topo

Esporte

Fujão? Wanderlei Silva e Popó provocam Vitor Belfort em coletiva do Spaten Fight Night

21/09/2025 19h12

No início de setembro, os fãs foram pegos de surpresa com a notícia de que Vitor Belfort, lesionado, havia deixado sua aguardada revanche contra Wanderlei Silva. Quem herdou sua vaga na luta principal do Spaten Fight Night 2 foi Acelino Freitas. Agora, a pouco menos de uma semana da realização do evento, tanto 'Popó' quanto o 'Cachorro Louco' fizeram questão de relembrar o episódio para dar aquela alfinetada no 'Fenômeno'.

Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (21) no Rio de Janeiro para promover o show, tanto Popó quanto Wanderlei ironizaram a saída de Belfort do confronto. Enquanto Silva, seu rival histórico, afirmou que Vitor "correu" novamente, Acelino relembrou o histórico entre os dois e usou outro termo para provocar o Fenômeno: "pipoca".

"Ele (Belfort) tinha que fazer o que ele fala e prega. Ele fala tanto em força, perseverança e otimismo. Mas me faz uma dessa (sai da luta). Isso comprova que o mental do atleta é muito importante. O atleta tem que estar confiante, acreditar nele, saber que pode fazer. Ele tinha que contratar um psicólogo, fazer uma terapia. Mas essa luta ficou agendada para o ano que vem. Falei que estaria aqui dia 27 e no outro ano vou estar também. Dessa vez, espero que ele não corra", provocou Wand, antes de Popó seguir a mesma linha.

"Se ele (Belfort) não quiser lutar comigo nas condições que a Spaten Fight Night propor, porque da outra vez ele quis lutar comigo com uma luva que ele inventou. Aí depois queria lutar com mais de 30 kg (de diferença). Então pensei: 'Ah, você não quer lutar então'. Foi a mesma coisa que ele fez agora com o Wand. Pessoal do Spaten Fight Night, toda vez que vocês convidarem o Vitor para lutar, tenham uma segunda opção, porque pode ser que ele pipoque de novo", alfinetou Acelino.

Cenário se repete

Esta não é a primeira vez que uma revanche entre Wanderlei e Vitor dois precisa ser cancelada por conta de uma lesão de Belfort. Em 2012, eles chegaram a ser escalados no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Desta vez, foi um problema no cérebro - concussão - que afastou o 'Fenômeno' do confronto.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Inter perde pênalti no fim e Grêmio vence jogo maluco com choro e VAR

Sem astros, Santos e São Paulo estão escalados para clássico; veja times

Flamengo poupa titulares, empata com o Vasco e distância para o Palmeiras fica em dois pontos

Flamengo cede empate ao Vasco e vê Palmeiras a dois pontos no Brasileiro

Santos terá Rollheiser no lugar de Neymar, e Crespo escala São Paulo reserva; veja times

Sport supera gols anulados, bate o Corinthians e vence 1ª como mandante

Corinthians perde do lanterna Sport pelo Brasileiro e vê fim de série invicta

Flamengo empata com Vasco e vê gordura em relação ao Palmeiras diminuir

Fujão? Wanderlei Silva e Popó provocam Vitor Belfort em coletiva do Spaten Fight Night

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Santos x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir