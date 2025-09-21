Fujão? Wanderlei Silva e Popó provocam Vitor Belfort em coletiva do Spaten Fight Night

No início de setembro, os fãs foram pegos de surpresa com a notícia de que Vitor Belfort, lesionado, havia deixado sua aguardada revanche contra Wanderlei Silva. Quem herdou sua vaga na luta principal do Spaten Fight Night 2 foi Acelino Freitas. Agora, a pouco menos de uma semana da realização do evento, tanto 'Popó' quanto o 'Cachorro Louco' fizeram questão de relembrar o episódio para dar aquela alfinetada no 'Fenômeno'.

Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (21) no Rio de Janeiro para promover o show, tanto Popó quanto Wanderlei ironizaram a saída de Belfort do confronto. Enquanto Silva, seu rival histórico, afirmou que Vitor "correu" novamente, Acelino relembrou o histórico entre os dois e usou outro termo para provocar o Fenômeno: "pipoca".

"Ele (Belfort) tinha que fazer o que ele fala e prega. Ele fala tanto em força, perseverança e otimismo. Mas me faz uma dessa (sai da luta). Isso comprova que o mental do atleta é muito importante. O atleta tem que estar confiante, acreditar nele, saber que pode fazer. Ele tinha que contratar um psicólogo, fazer uma terapia. Mas essa luta ficou agendada para o ano que vem. Falei que estaria aqui dia 27 e no outro ano vou estar também. Dessa vez, espero que ele não corra", provocou Wand, antes de Popó seguir a mesma linha.

"Se ele (Belfort) não quiser lutar comigo nas condições que a Spaten Fight Night propor, porque da outra vez ele quis lutar comigo com uma luva que ele inventou. Aí depois queria lutar com mais de 30 kg (de diferença). Então pensei: 'Ah, você não quer lutar então'. Foi a mesma coisa que ele fez agora com o Wand. Pessoal do Spaten Fight Night, toda vez que vocês convidarem o Vitor para lutar, tenham uma segunda opção, porque pode ser que ele pipoque de novo", alfinetou Acelino.

Cenário se repete

Esta não é a primeira vez que uma revanche entre Wanderlei e Vitor dois precisa ser cancelada por conta de uma lesão de Belfort. Em 2012, eles chegaram a ser escalados no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Desta vez, foi um problema no cérebro - concussão - que afastou o 'Fenômeno' do confronto.