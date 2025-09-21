Flamengo x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Flamengo e Vasco entram em campo na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta —exceto para RS, SP e PE), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Líder da competição, o Flamengo venceu quatro dos últimos cinco duelos. Na rodada passada, a equipe comandada por Filipe Luís visitou o Juventude e venceu por 2 a 0.

O Vasco não perde há duas partidas, mas tenta se recuperar do empate na rodada passada. Em casa, o Cruz-Maltino vencia o Ceará até o final do segundo tempo, mas sofreu o empate no final do jogo.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Brasileiro