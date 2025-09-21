Topo

Flamengo x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

21/09/2025 05h30

Flamengo e Vasco entram em campo na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta —exceto para RS, SP e PE), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Líder da competição, o Flamengo venceu quatro dos últimos cinco duelos. Na rodada passada, a equipe comandada por Filipe Luís visitou o Juventude e venceu por 2 a 0.

O Vasco não perde há duas partidas, mas tenta se recuperar do empate na rodada passada. Em casa, o Cruz-Maltino vencia o Ceará até o final do segundo tempo, mas sofreu o empate no final do jogo.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --exceto para RS, SP e PE), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

