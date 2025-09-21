Flamengo empata com Vasco e vê gordura em relação ao Palmeiras diminuir

Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1 no clássico de hoje, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Carrascal até fez seu primeiro gol pelo Flamengo. Mas Rayan igualou para o Vasco.

O resultado acontece em um jogo no qual o Flamengo optou por não usar força máxima desde o início e preservou titulares pensando na Libertadores.

Com isso, o Flamengo chegou a 51 pontos, ainda líder o Brasileirão, com um jogo a mais do que o Palmeiras. Como a distância para o time paulista é de dois pontos, o Palmeiras pode passar o Fla se vencer o jogo que tem atrasado. Ainda hoje, o Fla pode ver ainda o Cruzeiro se aproximar e ficar um ponto atrás, mas com um jogo a mais.

Já o Vasco segue pressionado, lutando contra o rebaixamento, agora com 24 pontos, dois a mais que o Vitória — primeiro time no Z4.

Apesar da diferença técnica e de orçamento, o Flamengo empatou os dois jogos que teve com o Vasco neste Brasileirão.

Na próxima rodada, o Fla visita o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena. Já o Vasco recebe o Cruzeiro, sábado, em São Januário.

Sem força máxima

Como tem jogo decisivo contra o Estudiantes, pela Libertadores, o Flamengo resolveu não começar a partida com os titulares.

Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, Varela, De La Cruz e Léo Pereira começaram no banco. Isso já desconfigurou a engrenagem do time e deu um ar de desmobilização do Fla para o clássico.

Primeiro gol de Carrascal

Mas mesmo sem um primor técnico e de entrosamento, o Flamengo saiu na frente de forma relativamente rápida.

Carrascal, em seu primeiro jogo como titular, aproveitou a sobra depois de um milagre de Léo Jardim e abriu o placar logo aos 11 minutos.

Detalhe da jogada foi a sequência: um chutaço de Cebolinha que explodiu no travessão e depois a defesa absurda do goleiro vascaíno. Mas na terceira tentativa, o Fla se deu bem.

O gol nasceu pelo lado direito do ataque do Fla. Fernando Diniz montou uma estratégia especial para o setor. Sem a bola, Nuno Moreira virou praticamente um lateral, acompanhando Royal na marcação. Na prática, o Vasco se defendeu com linha de cinco.

Vasco reage pelo alto

Mais intenso nas disputas e na marcação, o Vasco tratou logo de reagir. Fugiu das tentativas de pressão do Flamengo e passou a pressionar o rival.

As chances mais claras saíram pelo alto. Rossi fez uma defesa espetacular depois de uma cabeçada de Puma, aproveitando cobrança de escanteio.

Mas em outra batida pelo lado esquerdo, a defesa do Flamengo cochilou. Rayan ganhou de Carrascal e testou por cima de Rossi, empatando o clássico aos 29 minutos.

Concussão

Um lance feio do primeiro tempo foi o choque de cabeça entre Barros e Robert Renan. No ímpeto de ganhar uma disputa com Bruno Henrique, os dois bateram a cabeça.

Robert Renan levou a pior e foi substituído por concussão. Prevaleceu a decisão do médico do Vasco.

Flamengo volta dominando

O segundo tempo teve um Fla mais eficiente na pressão. O Vasco até trocou Nuno Moreira por Andrés Gomez para manter a dedicação na marcação e ter pernas descansadas para o contra-ataque. Mas esse domínio do Fla ainda tinha cara de time reserva.

Filipe Luís, então, aos 20 minutos, já tinha colocado Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta em campo.

Saúl acertou uma bola na trave logo em seguida, depois de uma saída errada de Léo Jardim com os pés. Diniz ficou alucinado com o goleiro.

A fluidez dos passes do Fla na entrada da área melhorou, mas o Vasco ia se salvando como podia. Pedro, por exemplo, teve uma chance boa dentro da área, depois de um bate e rebate. Por pouco a bola não entrou.

Tensão no fim

O Vasco tirou Vegetti e Coutinho na tentativa de revigorar o time para os contra-ataques. O Fla seguiu em cima até meados dos 30 minutos.

Vendo que o rival não dava um golpe fatal, o Vasco passou a acreditar mais na virada. Guardou fôlego para uma pressão final e assustou com Matheus França — quase a lei do ex. O jogo ficou muito aberto.

Ao fim, um empate que não resolve a vida de ninguém. Mas pelo menos dá ao Vasco o gosto de atrapalhar a vida do Fla na briga pelo título.

Ficha técnica

Flamengo 1 x 1 Vasco

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 21/9/2025, às 17h30

Árbitro: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Maíra Mastela Moreira (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA); Barros, Lucas Oliveira, Rayan (VAS)

Gols: Carrascal, 11'/1ºT (1-0); Rayan 29'/1ºT (1-1)

Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Viña); Allan, Saúl e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan (Lucas Oliveira) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros (Mateus Cocão) e Coutinho (David); Nuno Moreira (Andrés Gomez), Rayan e Vegetti (Matheus França). Técnico: Fernando Diniz