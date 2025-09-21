Flamengo poupa titulares, empata com o Vasco e distância para o Palmeiras fica em dois pontos

Líder isolado do Campeonato Brasileiro e dono do elenco mais valorizado do País, o Flamengo se deu ao luxo de poupar muitos titulares diante do Vasco, neste domingo, no Maracanã, pela 24ª rodada, e acabou apenas empatando, por 1 a 1, vendo o Palmeiras encostar, dois pontos atrás e um jogo a menos. A preocupação maior está em garantir uma vaga nas semifinais da copa Libertadores, diante do Estudiantes, da Argentina.

O Flamengo saiu na frente e se surpreendeu com a reação do rival no primeiro tempo. No segundo, até tirou alguns craques do banco de reservas, porém, não conseguiu ir além do empate, em um clássico bem disputado e que fez a alegria das torcidas.

Este resultado deixou o Flamengo ainda na ponta, com 51 pontos, dois a mais do que o Palmeiras, que tem um jogo a menos - 22 a 23. Mas esta diferença não preocupa, porque o foco está mesmo no jogo de volta com o Estudiantes, quinta-feira, em Buenos Aires. Em casa, o time carioca venceu por 2 a 1 e agora tem a vantagem do empate.

O Vasco mostrou evolução, foi corajoso por muitos momentos e incomodou o rival por outros. Mas segue numa situação ruim na tabela, com 24 pontos, em 15º lugar. Agora não vence o rival há 12 jogos, desde 2023, com oito derrotas e quatro empates.

A festa nas arquibancadas já estava garantida com as presenças das duas torcidas, a grande maioria flamenguista. Dentro de campo, o Vasco iniciou 'bem ligado', deixando claro quer não interpretaria apenas o papel de coadjuvante.

Mas logo na primeira estocada ao ataque, o Flamengo marcou seu gol, aos 10 minutos. A jogada começou com um chute longo de Everton Cebolinha, que fez uma trajetória descendente e explodiu no travessão. A sobra ficou com Emerson Royal do lado direito, de onde saiu o cruzamento em direção à área. Bruno Henrique bateu, o goleiro Léo Jardim fez uma grande defesa ao dar um tapa na bola. No rebote, porém, entre três vascaínos apareceu Carrascal para completar às redes.

Este é o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra, escrevendo seu nome no tradicional Clássico dos Milhões. Mas Philippe Coutinho apareceu bem, chamando a responsabilidade para si. O Vasco quase empatou, aos 24 minutos, quando Puma Rodríguez desviou de cabeça e Rossi fez um verdadeiro milagre. O goleiro tocou a bola e ainda contou coma sorte, porque a bola tocou na sua trave esquerda e depois foi aliviada pela defesa.

Mas o Vasco continua determinado a se superar e chegou ao empate aos 29 minutos. Coutinho cobrou escanteio na segunda trave e, desta vez, Rossi errou ao ameaçar tentar cortar a bola e deu azar. Ela sobrou para o jovem Rayan, que cabeceou no ângulo. Seu primeiro gol num clássico profissional.

O Vasco levou um susto quando Robert Renan e Cauan Barros se chocaram de cabeça. O defensor cruzmaltino deixou o campo com ?protocolo de concussão. Contrariado e chorando, sob os protestos do técnico Fernando Diniz, que também não gostou do veto. Lucas Oliveira entrou.

O segundo tempo começou menos intenso. Como o Vasco não saiu para o jogo, logo o técnico Filipe Luís passou a usar alguns titulares, reforçando sua força ofensiva. Entraram Pedro, Samuel Lino e Arrascaeta. O volume de jogo aumentou e quase saiu o segundo gol, aos 19, quando Saúl chutou de fora da área e a bola, caprichosa, explodiu no travessão.

Nesta altura, o Flamengo era soberano e empurrava o Vasco para a defesa. Em uma bobeira de Lucas Oliveira e Cuesta, que não aliviaram a bola na pequena área, quase que Pedro marcou de carrinho. Ele bateu fraco e Léo Jardim fez a defesa em cima da linha.

Era visível, porém, que o Flamengo estava pensando mais no duelo pela Libertadores. O empate parecia bom resultado, mesmo passando por algum risco, como aos 34, em chute de Matheus França que exigiu grande defesa de Rossi.

Pelo Brasileirão, o Flamengo só volta a campo no outro domingo (28), diante do Corinthians, em São Paulo. O Vasco vai disputar dois jogos em São Januário nesta semana. Primeiro recebe o Bahia, quarta-feira, em jogo atrasado da 16ª rodada, e no sábado enfrenta o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 VASCO

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Allan, Saúl e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Henrique (Pedro) e Everton Cebolinha (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Oliveira) e Pumita Rodríguez; Cauan Barros (Mateus Carvalho), Hugo Moura e Philippe Coutinho (Matheus França); Rayan, Vegetti (David) e Nuno Moreira (Andrés Gómez). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Carrascal, aos 10, e Rayan, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas e Arrascaeta (Flamengo), Cauan Barros, Rayan e Lucas Oliveira (Vasco).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

PÚBLICO - 62.156 presentes.

RENDA - R$ 4.465.857,50.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).